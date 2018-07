Lucas Matthysse: si a Messi lo critican, a mí me iban a matar

Para el excampeón de peso welter argentino Lucas Matthysse, los últimos días han sido bastante tristes.

El sábado pasado perdió la pelea más importante de sus 14 años como profesional al ser liquidado por la leyenda filipina Manny Pacquiao. En el descalabro se fue su título de peso welter de la AMB, la cual fue su primera corona mundial.

Añadido a esto, fue sujeto a feroces críticas en su país debido a la manera en que sucumbió. Tras ser derribado por tercera vez en el combate, la ‘Máquina’ (39-5, 36 KOs) optó por no contestar la cuenta del referee en el round siete.Durante todo choque había sido machacado por un rejuvenecido ‘Pacman’, que con 39 años era cuatro años mayor que él.

Estos reproches solo han aumentado la agonía que siente Matthysse.

“La verdad que me duelen los comentarios de la gente y los periodistas”, confesó el peleador ante los medios de comunicación a su llegada a Argentina este miércoles. “[Escuché] que me vendí y un motón de tonterías sin sentido. Sé todo lo que hice y todo mi esfuerzo. No se dieron las cosas”.

Pero contó que no le sorprendió el desprecio y las acusaciones pues si en su país arremeten contra alguien de la talla Lionel Messi, no esperaba nada menos en cuanto a él.

"Así como criticamos al mejor jugador de futbol que es argentino, a mí me van a matar. Así somos los argentinos”, expresó visiblemente abatido. “Cuando ganas todos te aplauden. Cuando pierdes eres la peor basura del mundo”.

Con mucha sinceridad, la ‘Máquina’ no ofreció excusas y atribuyó el resultado a la calidad de Pacquiao

“No salió nada de lo que habíamos entrenado, quizás por el rival”, explicó. “No lo subestimé, ni no entrené. Lo hice por tres meses. Es un nueve veces campeón mundial. Le ganó a todos los peleadores más grandes y me ganó a mí”.