Kershaw y los Dodgers vencen a Strasburg y los Nacionales

A juzgar por sus palabras, Clayton Kershaw tuvo un día difícil. Para todos los que lo vieron, lució de maravilla.

Kershaw superó a Stephen Strasburg en el duelo de pitcheo con siete excelentes entradas y el cubano Yasmani Grandal quebró el empate con un doblete para ayudar a que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran el miércoles 2-1 a los Nacionales de Washington.

Kershaw (8-2) permitió tres hits y ponchó a nueve en su primer triunfo desde el 17 de mayo. El dominicano Pedro Báez sacó dos outs antes de que Kenley Jansen obtuviera su décimo salvamento del año.

Pero Kershaw expidió tres boletos y consideró que le faltó control.

"No tenía hoy mucho en el tanque de combustible", señaló. "Me sentí bien, pero simplemente los lanzamientos no resultaron hoy tal como yo quería. Creo que hice muchos lanzamientos a los que les faltó velocidad. Pero la alineación de ellos es muy buena. Tienen un equipo muy bueno, así que me considero afortunado por lograr la victoria".

Strasburg (7-2) ponchó a ocho en seis entradas de labor, en lo que es su primera derrota desde el 29 de abril. El derecho tenía marca de 5-0 con 2.75 de efectividad en sus últimas seis aperturas.

Ryan Zimmerman disparó su 17mo vuelacerca por Washington en el segundo inning, y Strasburg navegó tranquilo hasta el sexto, cuando se metió en problemas.

"No creo que hayamos desperdiciado turnos al bate", comentó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Más bien pienso que Stephen estuvo muy bien hoy. Elevó su nivel de juego"

Roberts opinó que una de las mayores contribuciones de Kershaw llegó con el bate. Obligó a que Strasburg realizara nueve pitcheos antes de retirarlo con un roletazo en el sexto inning. Chris Taylor siguió con otro turno de ocho lanzamientos que culminó con otro rodado de out.

"Eso fue grande", dijo el campocorto de los Dodgers, Corey Seager. "Kershaw elevó un poco su cuenta de lanzamientos, y luego (Taylor) hizo lo mismo. Es difícil lanzar cuando tienes innings largos como ésos. Al final, cometes un error.

Seager aprovechó uno, para conectar un jonrón. Grandal sacudió un doblete con el que empujó al mexicano Adrián González, para poner la situación 2-1.

Por los Dodgers, los cubanos Yasmani Grandal de 3-1 con una producida; Yasiel Puig de 3-0. El mexicano Adrián González de 4-1 con una anotada.

Por los Nacionales, el venezolano José Lobatón de 3-0. El dominicano Wilmer Difo de 1-0.