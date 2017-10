JUEGO 3: No te pierdas el Dodgers vs Cubs EN VIVO con feria de jonrones incluida desde Chicago

Los Dodgers llegan al Wrigley Field arriba 2-0 sobre los Cubs de Chicago en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y esperan seguir mostrando su dominio para acercarse a la evasiva Serie Mundial desde 1988.

#ThisTeam // NLCS Game 3:

Taylor SS

Bellinger 1B

Turner 3B

Puig RF

Ethier LF

Utley 2B

Barnes C

Pederson CF

Darvish P pic.twitter.com/Vzp1pMb7Nv — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 17, 2017

Los angelinos abrirán con Yu Darvish, mientras que los de Chicago con Kyle Hendricks.Alineación de los Dodgers:

Alineación de los Cubs:

Hermoso escenario desde el Wrigley Field de Chicago para el Juego 3 de la serie.

It's a full house here at Wrigley Field for NLCS Game 3, Dodgers vs. Cubs. It's also cold. pic.twitter.com/5AKUwwqQMx — Hailey Branson-Potts (@haileybranson) October 18, 2017

¡Todo listo desde la Ciudad de los Vientos!

Primera entrada; Cubs 1-0

Dodgers se van limpios.

Kyle Schwarber conecta un jonronazo y desde temprano los Cubs anuncian cómo serán las cosas en este Juego 3.

Crushed! Kyle Schwarber gets all of one to give the Cubs a 1-0 lead in the 1st #MLBonTBS pic.twitter.com/ROqftGwQZw — TBS Network (@TBSNetwork) October 18, 2017

#Dodgers 0 @ #Cubs 1 [B1-1o]

Kyle Schwarber homers (1): fly ball to CF (solo)



EV: 103mph

Dist: 408ft

Angle: 2pic.twitter.com/GNP3xMbxTe — Home Run Tracker (@DingerTracker) October 18, 2017

Segunda entrada; Cubs 1-1 Dodgers

JONRONAZO de André Ethier e iguala las cosas de inmediato para los angelinos.

Back to square one. Andre Ethier ties the game in the 2nd inning! #MLBonTBS pic.twitter.com/18DMOAblrw — TBS Network (@TBSNetwork) October 18, 2017

Tercera entrada; Cubs 1-2 Dodgers

Chris Taylor la manda a VOLARRRRR y los Dodgers se ponen arriba 2-1 con otro cuadrangular en Chicago.

Taylor does it again! His solo puts the Dodgers up 2-1 in the 3rd #MLBonTBS pic.twitter.com/JPKmykHEDe — TBS Network (@TBSNetwork) October 18, 2017

Cuarta entrada; Cubs 1-2 Dodgers

Yasiel Puig con un sencillo se ubica en la primera base esperando el impulso de Ethier, pero finalmente no pasó nada y los Dodgers se fueron limpios en la entrada.

Quinta entrada; Cubs 1-3 Dodgers

Taylor nuevamente pero esta vez con un triple para impulsar a Joc Pederson y aumenta la ventaja a 3-1 sobre los Cubs.

Algunos ya creen que los Dodgers pueden sacar la barredora.