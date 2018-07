Grandes Ligas jugaría una serie en Guadalajara en 2020

Hay dos cosas que le hacen falta a Guadalajara en materia de beisbol: que los Charros sean campeones de la LMP y ser sede de un juego de Grandes Ligas.

Lo primero lo buscarán por quinta ocasión este año a partir de octubre y lo segundo llegará a tierras tapatías en 2020, con un serie regular.

Pero ¿por qué hasta dentro de dos años? Porque es lo que le llevará a la directiva jaliscienses ampliar el Estadio Panamericano a 20 mil aficionados y hacerles otras adecuaciones que piden las Grandes Ligas.

"Está platicado que será en 2020 porque es el proceso que nos lleva la ampliación del estadio, el actual no nos da para una serie regular. Tenemos que hacer una serie de adaptaciones tanto al campo como al estadio", adelantó a Grupo REFORMA Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración de los Charros de Jalisco.

"De Guadalajara sí te puedo decir que va muy avanzado, eso sí te lo puedo confirmar, es real, sí me he reunido, en eso venimos trabajando muy fuerte y para eso se necesitan hacer los trabajos de ampliación que requiere el estadio".

Las ampliaciones en el Panamericano serían en las zonas de laterales, primera y tercera base, las mismas que se hicieron para la Serie del Caribe y que le dieron un nuevo aforo de 16 mil 500 aficionados, pero estos trabajos serían en hacerles un segundo piso.

A inicios de semana, el portal El Rincón Beisbolero señaló que debido al rompimiento que hay entre la Liga Mexicana de Beisbol y MLB debido al tema de la venta de jugadores, así como la buena imagen que tiene la Ciudad y el club en Estados Unidos (Bill Clinton estuvo en la inauguración de la Serie del Caribe 2018), la serie regular de 2019, que ya se firmó en Monterrey, estaría pasando a Guadalajara.

"A mi no me han notificado nada que me digan 'oye, éntrale tu y saca el tema', al día de hoy no tengo nada, es puro rumor lo que hay por el pleito que hay", comentó Quirarte al respecto.