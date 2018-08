Franmil Reyes da el triunfo a los Padres en el 13er inning

Franmil Reyes bateó un jonrón con dos outs en el 13er inning el jueves para darles a los Padres de San Diego una victoria de 3-2 sobre los Rockies de Colorado.

El dominicano Reyes pegó su vuelacercas frente a Bryan Shaw (4-6), su 12mo de la campaña.

Robert Stock (1-1) se llevó el triunfo tras una labor de tres episodios.

Los Padres tuvieron otras dos oportunidades de ganar hasta que Reyes lo logró. En la undécima entrada tenían corredores en primera y segunda sin outs y no pudieron anotar. El novato mexicano Luis Urías elevó un toque de pelota, y Wil Myers bateó una roleta para doble matanza.

Por los Rockies, los venezolanos Gerardo Parra de 3-0, Carlos González de 6-1 y Germán Andrés Márquez de 3-0.

Por los Padres, el mexicano Urías de 4-0. Los venezolanos Freddy Galvis de 3-0, con una producida, y José Pirela de 1-0. Los dominicanos Manuel Margot de 4-0 y Reyes de 2-2, con una anotada y una remolcada.

