EN VIVO: Dodgers vs Cerveceros en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Con la Serie de Campeonato de la Liga Nacional empatada a uno por bando, los Dodgers esperan tomar ventaja esta tarde contra los Cerveceros de Milwaukee en Dodger Stadium.

Los angelinos jugaron los dos primeros partidos de la serie de visita, en el que robaron el Juego 2 en Milwaukee, y tienen la posibilidad de aumentar esa ventaja empezando a las 4:39 p.m.

El encargado de la lomita para los Dodgers en casa será el novato Walker Buehler, mientras que para los Cerveceros lo hará Jhoulys Chacin. Buehler enfrentó en temporada regular a los de Milwaukee el pasado 31 de julio en el que solo permitió una corrida en siete innings.

Estaremos presentándoles el EN VIVO por aquí el emocionante partido, pero mientras, una para el recuerdo:

