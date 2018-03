¡EN VIVO! Dodgers vs San Francisco; Día Inaugural en Dodger Stadium

6to inning-PARTE ALTA: Kershaw solo le permitió un hit a San Francisco en esta entrada cortesía de Brandon Crawford. El as ponchó a Hunter Pence y su defensiva lo ayudó con los otros dos outs

5to inning, 1-0 Giants-PARTE ALTA: Kershaw sufrió en este episodio. Con dos outs, Joe Panik le pegó un cuadrangular en el tercer lanzamiento para abrir el marcador. Luego Andrew McCutchen conectó un doblete y Buster Posey consiguió un passaporte. Afortunadamente para Kershaw, pudo ponchar a Evan Longoria para el último out.

PARTE BAJA: Los Dodgers siguen sin poder operar a la ofensiva. Consiguieron un boleto, pero Chris Taylor dejó a dos hombres en base tras pegar un roletazo por em medio que trajo el tercer out.

4to inning, 0-0-PARTE ALTA: Buena enreda para Kershaw. Permitió un sencillo, pero ponchó a dos. Brandon Crawford pegó un fly que capturó Yadsiel Puig para el tercer out. PARTE BAJA: Los Dodgers se fueron tres y fuera.

3er inning, 0-0-PARTE ALTA: Los Giants se van tres y fuera. Austin Jackson, Joa Panik y Andrew McCutchen no pudieron poner en aprietos a Kershaw y compañía. PARTE BAJA: Kershaw logra ponerse en base. Una rola de Chris Taylor termina en out para él y Kershaw. Corey Seager también queda out.

2do inning, 0-0-PARTE ALTA: Con un out, Hunter Pence le pega un doble a Kershaw. Pero Brandon Ccrawford y Blach lo dejaron en tercera. PARTE BAJA: Los Dodgers no hicieron mucho. Blach les dio otro boleto, esta vez a Matt Kemp ya con un out en la pizarra. Sin embargo, con Kemp y Grandal en base, una rola de Logan Forsythe terminó en una doble matanza que culminó la entrada.

1er inning, 0-0-PARTE ALTA: Los Giants pegaron dos hits por cortesía de Austin Jackson y Joe Panik, quienes ocuparon primera y segunda, para empezar las acciones. Pero tras una rola de Andrew McCutchen, los Dodgers consiguieron el doublé play. Kershaw ponchó a Buster Posey para el tercer out. PARTE BAJA: Blach poncha a Chris Taylor y Corey Seager uno tras otro. Terminó regalándole un boleto a Yasiel Puig. Pero Enrique Hernández no pudo aprovechar, quedó out tras mandar una rola tercera.

En la lomita Ty Blach de los Giants se medirá al as de los locales Clayton Kershaw, quien está lanzando en el octavo juego inaugural de su carrera.

Bienvenidos a la cobertura del Día Inaugural de Grandes Ligas en Dodger Stadium.

Los Dodgers se estarán midiendo a sus archirrivales, los Giants de San Francisco.

La ceremonia inaugural.

El ambiente antes del partido en Chavez Ravine.

¿Podrán los Dodgers regresar a la Serie Mundial tras caer en ella en 2017?