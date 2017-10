Cody Bellinger mantiene humildad ante el éxito que ha obtenido con los Dodgers

Para Cody Bellinger, el sueño para 2017 era simplemente ser observado y esperar alguna oportunidad para ser parte del primer equipo de los Dodgers, con quienes firmó en 2013.

Sin embargo, los Dodgers tenían otros planes para el novato.

“Honestamente pensé que iba a ser llamado en septiembre, tal vez, a mitad de la temporada, pensando que si hacia las cosas bien en Triple-A, la gerencia viera que estaba haciendo bien las cosas y me dieran la oportunidad de estar aquí”, recordó el primera base.

Bellinger ha aprovechado de gran manera su tiempo con el equipo, que ya tuvo un gran impacto en los playoffs. Contra los Diamondbacks de Arizona, generó varias jugadas claves que llamaron la atención, como cuando se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Dodgers al conectar un jonrón, o al saltar la barda del dugout para atrapar un foul para un out.

“Ha sido una bendición de verdad”, dijo el jugador de 22 años. “Estoy tratando de absorber todo lo que puedo, aprendiendo, disfrutándolo lo más que pueda con mis compañeros”.

La vida le ha cambiado a Bellinger en tan solo un año y ahora vive su primera experiencia en los playoffs con los Dodgers. El beisbolista comparó la temporada regular con los playoffs como más intensa.

“Es estresante, divertido, todo es más importante un poco más”, dijo. “Cada vez que te paras en el área de home-plate, todo detalle es importante. No es como cualquier otro juego de temporada”.

Pero Bellinger no lo ha hecho todo solo, aunque acredita a varios de sus compañeros como importantes en su crecimiento como jugador y persona, acepta que hay un de ellos que ha sido el principal.

“André Ethier ha sido el número uno para ayudarme, él ve todas las cosas con una perspectiva diferente”, confesó el jugador. “Él me habla directamente, no suaviza las cosas y me ha ayudado a mantenerme humilde ante el éxito. Cuando ve que estas confiándote más de lo debido, te lo recuerda, te lo dice”.

Su mánager, Dave Roberts reconoce la importancia de Bellinger para el equipo en apenas su primer año.

“Cody tiene en su ADN, la sensación de aniquilar a su rival, especialmente cuando tiene algunos problemas, eso no lo hace temblar, solo sigue trabajando hasta lograr su objetivo”, dijo Roberts.

Los Dodgers enfrentan el domingo a los Cubs de Chicago en Dodgers Stadium para el Juego 2 (4:38 p.m., TBS) de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La serie se mueve el martes (6:01 p.m., TBS) a la Ciudad de los Vientos el martes para el Juego 3 de la serie. Dodgers lidera la serie 1-0.