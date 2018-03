Beisbolista mexicano de Grandes Ligas ve al narcotraficante ‘Chapo’ Guzmán como ‘héroe’

Roberto Osuna, pitcher de los Blue Jays y Premio Nacional de Deportes 2016, respeta a Joaquín 'Chapo' Guzmán, al que considera "un héroe en México".

La periodista Rosie DiManno del "Toronto Star" publicó una entrevista donde el lanzador afirmó que Guzmán Loera, detenido en Estados Unidos, ayudó más que el Gobierno mexicano.

"La gente donde yo vivo ama a ese tipo. Todos lo amamos porque siempre fue una persona amable con nosotros", dijo Osuna refiriéndose a Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente esta preso en Nueva York.

Osuna, oriundo de Los Mochis, Sinaloa y cuyos derechos en la Liga Mexicana del Pacífico le pertenecen a los Charros de Jalisco, describió a la reportera que Guzmán es visto como una especie de Robin Hood por la ayuda que, dijo, ha dado a las personas más vulnerables de las comunidades cercanas a Juan José Ríos, en Los Mochis.

"Para mí, él ha ayudado a mucha gente, mucho más que lo que ha hecho el gobierno. Él es un héroe en México. Yo respeto eso", dijo el lanzador.

Si bien la periodista dijo que Osuna no buscaba alabar lo hecho por el líder del Cártel de Sinaloa, el pelotero parecía defenderlo de alguna forma.

"Él vende drogas, ¿pero quién las compra? Digo que los consumidores son los que hicieron rico al tipo, así que no creo que sea su culpa. Si hago algo y funciona para mí, voy a seguir haciéndolo, ¿verdad?".

A pesar de que el pitcher y su familia provienen de esta zona conflictiva del País, el serpentinero no ve peligro para él ni para los suyos.

"La gente está equivocada respecto a eso. Tienen su manera de hacer las cosas, de acuerdo. Pero no le hacen nada a la gente normal. Por ejemplo mi familia y yo nos sentimos seguros ahí. Sabemos cómo funcionan esas cosas, y no nos preocupamos por eso. No mi familia.

"Como dije, conozco su manera de hacer las cosas y no me parece de riesgo para nosotros. Me siento muy cómodo ahí (Los Mochis). Me siento seguro. El respeto es mutuo, así que no hay nada de que preocuparse", concluyó el también apodado "Cañoncito".

El beisbolista afirmó no conocer en persona al delincuente.