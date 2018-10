Multan a Machado, de Dodgers, por patear a Aguilar

Las Grandes Ligas multaron el miércoles al astro de los Dodgers Manny Machado por patear levemente al primera base de Milwaukee Jesús Aguilar en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La sanción por un monto no precisado se anunció un día después de que la acción de Machado provocara que los peloteros de ambos equipos salieran de sus cuevas en el Dodger Stadium. Christian Yelich , el candidato al premio del Jugador Más Valioso por los Cerveceros, tildó de sucio al torpedero dominicano de Los Ángeles.

"No pienso que estemos demasiado concentrados en los comentarios de los otros equipos sobre nuestros peloteros", desestimó el manager de Los Ángeles, Dave Roberts , antes del juego del miércoles, quinto de la serie. "Sé que hablo por Manny cuando digo que él está preparado para ayudar a que ganemos, sin que lo demás ocupe un lugar importante en nuestra mente".

Machado corría hacia primera base tras dar un rodado en la décima entrada cuando pateó al venezolano Aguilar en el pie izquierdo, que estaba pisando la base tras haber atrapado la pelota. Machado, quien ya había sido cantado out, golpeó con el empeine a Aguilar, quien estaba de costado.

"Él es un jugador que tiene un historial en este tipo de incidentes", recordó Yelich sobre Machado. "Una vez puede ser accidente. Si la repites una y otra y otra vez, simplemente eres un jugador sucio. Fue una jugada sucia por parte de un jugador sucio".

Craig Counsell, manager de los Cerveceros, descartó la posibilidad de que el incidente pueda distraer a su equipo en la serie, que conquistará el primero en obtener cuatro triunfos.

"Uno se dice a sí mismo: ‘estamos a dos juegos de la Serie Mundial'. Y eso es quizás todo lo que hay que decir", indicó Counsell. "Lo demás simplemente se desvanece. Para mí, resulta insignificante".

La actitud deportiva de Machado ha estado en entredicho desde 2014, cuando jugaba con los Orioles de Baltimore y lanzó su bate al antesalista venezolano Alberto Callaspo durante una confrontación contra los Atléticos de Oakland.

Dos años después, protagonizó una trifulca contra su compatriota Yordano Ventura, actualmente fallecido, quien le había propinado un pelotazo durante un encuentro entre los Orioles y los Reales de Kansas City.

Luego de la transmisión del juego del martes, el extoletero Alex Rodríguez preguntó si los frecuentes altercados de Machado podrían reducir el interés por sus servicios en el próximo mercado de agentes libres.

"Esto es como un certamen de belleza. Hay 30 dueños y todos te quieren ahora", indicó A-Rod . "No quieres que cuatro o cinco dueños se junten y digan: ‘Oye, ¿viste lo que hizo Manny?, ¿viste eso? Sí, no nos interesa él. Nos gusta pero no estamos interesados'. Estás perdiendo decenas millones de dólares por segundo si ésa se vuelve la historia".

Machado, que el año pasado lastimó al segunda base de Boston Dustin Pedroia con un deslizamiento agresivo, ha sido señalado un par de veces en esta serie por sus barridas en la intermedia.

Tras conectar un sencillo en la 13ra entrada, Machado abrazó a Aguilar y acabó anotando la carrera de la victoria, tirándose para poner la pizarra 2-1 y lograr que Los Ángeles empate la serie 2-2 con Milwaukee.

Después del duelo, Machado y Aguilar negaron que hubiera discordias entre ambos. El venezolano dijo que Machado se había disculpado con él.

En el juego del miércoles, Machado se llevó un pelotazo, sin que el incidente pasara a mayores.

El sindicato de jugadores rehusó comentar sobre la multa a Machado.