Stanton y los Marlins castigan 12-7 a los Piratas

Giancarlo Stanton disparó un panorámico cuadrangular por todo jardín central, Tyler Moore conectó par de jonrones, el segundo juego con más de uno en su carrera, y los Marlins de Miami castigaron el viernes 12-7 a los Piratas de Pittsburgh.

El cañonazo de Stanton apenas superó el enorme muro verde detrás de la barda de jardín central de PNC Park en el tercer episodio, y de acuerdo con Statcast viajó un estimado de 449 pies. Inició la jornada a dos jonrones del liderato en la Liga Nacional, detrás de Ryan Zummerman de Washington y Scott Schebler de Cincinnati.

Moore conectó vuelacercas de dos carreras ante Tyler Glasnow (2-6) en el segundo inning y después se voló la barda de jardín izquierdo ante el relevista Dovydas Neverauskas en el séptimo capítulo.

Dustin McGowan (4-0) se quedó con el triunfo en relevo del titubeante abridor Vance Worley. Los Marlins suman 11 triunfos en sus últimos 15 partidos.

Por los Marlins, el dominicano Marcell Ozuna de 5-3 con dos anotadas. El venezolano Tomás Telis de 1-0.

Por los Piratas, los venezolanos José Osuna de 1-1 con una anotada; Elías Díaz de 1-0. El dominicano Gregory Polanco de 4-0.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material