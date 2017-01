"Yo soy mexicano": Adrián González

En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), buscan reglamentar algo que, según Adrián 'Titán' González, ni siquiera tiene definición.

El circuito se encuentra dividido ante la falta de un acuerdo en el número de méxico-estadounidenses en la conformación de los rosters, pero para el ligamayorista nacional es irrisorio dar lineamientos para definir si alguien es mexicano o no.

"Si vives en Estados Unidos y naciste en México ¿cómo te tratan? ¿o sea que un americano que nació en México porque sus papás estaban en negocios en México, es más mexicano que uno que se crió en México?"

"No tiene sentido. Así te lo voy a dejar: Que vayan a buscar a muchos americanos que nacieron en México, entonces", ironizó el primera base de los Dodgers, nacido en San Diego, pero que vivió parte de su infancia en Tijuana y cuyos padres son mexicanos.

Uno de los méxico-estadounidenses que han tomado postura es Sergio Romo, quien alegó no sentirse estadounidense debido a sus raíces mexicanas, pero lamenta que no lo acepten como tricolor nada más por no haber nacido en EEUU.

Si ganamos el campeonato y levantamos la bandera mexicana nadie dirá: 'pero ganaron porque tuvieron a Khris Davis' (de abuela mexicana); van a decir que México ganó" — Adrián González, primera base de los Dodgers

"Sé que sus palabras vienen del corazón porque él se siente mexicano".

"Más gente va a decir que es un 'pocho', una palabra que no le gusta, yo no le voy a decir así porque no lo es, sé que es orgullosamente mexicano. Qué bueno que lo dijo para que la gente vea que es una palabra que no se puede usar como cualquiera", agregó.

Capitán de la selección mexicana de béisbol y líder de producidas y hits para un tricolor en las Grandes Ligas, González no pone en duda su apego hacia México.

Fotogalería: El éxito, fama y fortuna los abrazó, pero varios atletas no supieron cuidar su dinero y lo perdieron. Te dejamos con el cuadro de 'horror' de los deportistas que tuvieron fortunas y que tras los excesos o malas inversiones, un día despertaron en la ruina.

"Yo sé que soy mexicano, nadie me va a decir que no lo soy porque no hay palabras para decirlo. Si nací en Estados Unidos y vamos con un juez, no me va a decir que soy mexicano", agregó.

En ese sentido, indicó que cualquiera que tenga algún vínculo sanguíneo con México tiene derecho a formar parte de las filas del combinado Tricolor, porque así lo permite la reglamentación del Clásico Mundial.

"El torneo tiene sus reglas. Italia va a formar un equipo muy fuerte con gente que no ha vivido allá, por tener sangre italiana. Así que viéndolo de ese lado hay que formar el mejor equipo posible", enfatizó.

México enfrentará en el Clásico Mundial a Italia el 9 de marzo.