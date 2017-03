El Clásico Mundial llega a San Diego, pero no como lo imaginaron

El Clásico Mundial de Béisbol ha llegado a San Diego. Pero el evento global que contagia patriotismo se ha convertido en una migraña de relaciones públicas.

En las horas del lunes en Guadalajara, el equipo mexicano de béisbol y sus aficionados festejaban su pase a los cuartos de final en Petco Park tras una victoria dramática por 11-9 ante Venezuela.

Momentos después, Major League Baseball mandó un comunicado con un criterio oscuro de desempate- carreras permitidas por inning defensivo- eso significó que Venezuela avanzaría a un partido de desempate ante Italia.

México, al que le habían dicho que solamente necesitaba ganar por dos carreras, ya estaba celebrando en el campo. La cuenta de Twitter y el sitio oficial del Clásico Mundial, al igual que MLB Network, anunciaron que México enfrentaría a Italia por el derecho de viajar a San Diego.

Pero todo cambió. El equipo mexicano protestó y enfureció. 14 horas después, los organizadores anunciaron por medio de las redes sociales y MLB Network que había “una confusión”. El equipo anfitrión de la serie en Guadalajara había sido eliminado.

APphoto_WBC Dominican Republic Puerto Rico Baseball Gregory Bull / AP Gregory Bull / AP

El mensaje para México fue: avanzaste. No, no avanzaste. Espera, estamos viendo. No, no avanzaste.

Trata de celebrar eso.

“Es horrible”, dijo el analista de MLB Network, Jim Kaat el lunes en Petco Park. “Hemos tenido ejemplos de eso aquí, con los Premios de la Academia”.

El destino fue definido por cuestión de matemáticas: 1.11 para Venezuela y México, 1.12. La diferencia fue solamente un out en contra de Italia. Ya que no hubo ningún out en el noveno inning de México en ese episodio, ese inning entró en las calculaciones. Si México hubiera logrado un out, ese inning hubiese contado, bajando su porcentaje y eliminando a Venezuela.

Un desorden.

“Debes de tener la oportunidad de competir para ver si ganas o pierdes. No le hará nada bueno a México, pero quizá motive a la organización a decir, ‘miren, tenemos que buscar una mejor manera de hacer las cosas’”.

La lección: cuando hay una regla tonta, hay una buena probabilidad de un resultado tonto.

La indecisión de los organizadores provocó que el originario de San Diego, Adrián González, del equipo mexicano, les diera con todo en su cuenta de Twitter. González dijo que estaría considerando si vuelta a jugar en el Clásico Mundial, lo que le agrega la duda a algunos jugadores que prefieren quedarse con sus equipos en los entrenamientos de primavera.

Fueron 48 horas de pesadilla para el Clásico Mundial, el cual continúa tratando de llegar a la afición de Estados Unidos. Los organizadores también fueron forzados a enviar un comunicado tras la victoria de 9-4 de Puerto Rico ante México el sábado tras un accidente entre aficionados y las familias de jugadores puertorriqueños.

La estrella de Grandes Ligas, Yadier Molina, de los Cardenales, se quejó con las Grandes Ligas en Instagram: “Es una vergüenza que estén más interesados en hacer dinero y no en la seguridad de nuestras familias… una horrible organización de este evento”.

Javier Baez, jugador de Puerto Rico y de los Cachorros, casi tuvo que brincar una barda para llegar a su familia.

“Mi mamá está discapacitada, así que si algo pasa, no se puede mover”, dijo Baez el lunes tras su entrenamiento en el Clásico Mundial. “Estaba muy preocupado por mi familia”.

La derrota de México también fue dolorosa para los Padres y los jefes del béisbol.

Un oficial de los Padres estimó que México iba a llevar 5,000 a 7,000 más aficionados a los juegos en Petco Park.

Las Grandes Ligas están buscando capitalizar en ese mercado. El comisionado Rob Manfred le dijo al Union-Tribune en marzo pasado que el béisbol estaba buscando expandirse a la Ciudad de México, con un acuerdo televisivo potencial en un país con 125 millones de personas.

Y mientras la atención del Clásico Mundial debería enfocarse en la sorprendente participación de Israel o la fortaleza de Italia y Colombia en un torneo en el que entraron con 150-1 de posibilidades, y de la alegría de los equipos latinoamericanos…

En lugar, los organizadores se encuentran enviando comunicados de prensa a toda máquina.