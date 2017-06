Santana anula a Giants en la loma y plato, Minnesota gana 4-0

Ervin Santana lanzó con pelota de cuatro hits en su tercera blanqueada de la temporada, conectó un doble de tres carreras en otro juego estelar y guió a los Mellizos de Minnesota a una victoria el viernes por 4-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

El dominicano Santana se recuperó tras admitir siete carreras el pasado sábado ante los Angelinos y anuló a los Gigantes en una eficiente labor de 91 lanzamientos. Ponchó a cinco, dio un boleto y eliminó a 26 de los 31 bateadores que enfrentó en el primer lanzamiento.

Santana cedió al menos cinco carreras en tres aperturas esta temporada, y a todas le siguieron juegos sin permitir anotaciones, incluyendo dos blanqueadas.

Matt Moore (2-7) permitió cuatro carreras en seis innings y acumula cinco aperturas sin conocer la victoria. Los Gigantes perdieron ocho de sus 11 últimos juegos y solo suman tres victorias en 13 aperturas de Moore este curso.

Por los Mellizos, los dominicanos Miguel Sanó de 4-0; Ervin Santana de 4-1, con tres impulsadas. El venezolano Eduardo Escobar de 4-0.

Por los Gigantes, el dominicano Eduardo Núñez de 4-1. El venezolano Gorkys Hernández de 1-0.

