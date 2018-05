¿Por qué Kershaw NO lanzará en México?

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles 'ponchó' a los aficionados mexicanos que esperaban ver lanzar a Clayton Kershaw en la serie de Grandes Ligas de este fin de semana ante los Padres de San Diego, en Monterreu.

Dave Roberts, timonel de la novena angelina, reveló en entrevista a la prensa estadounidense que el lanzador zurdo, ganador tres veces del Cy Young (2011, 2013 y 2014) y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2014, no subirá a la loma pese a que, de acuerdo a la rotación de pitcheo, debería tener su turno el próximo domingo.

"Kershaw no lanzará en México. Mis disculpas. De la manera en que lo hemos planeado, no sucederá. Estará en Monterrey para saludar a los aficionados, pero no en la loma", dijo Roberts.

Esta sensible baja se suma a otras tres que ya tenían los Dodgers para la serie de tres partidos oficiales ante San Diego en el Estadio Monterrey.

El parador corto titular, Corey Seager, se someterá a la cirugía Tommy John y se perderá lo que resta de la temporada.

El jardinero cubano Yasiel Puig, está en la lista de lesionados por 10 días, y Justin Turner, quien se recupera de una fractura en una muñeca y ya está en proceso de regreso, no estará listo para este fin de semana.

Así que con una nueva serie oficial de Grandes Ligas en México, cuatro importantes jugadores de los Dodgers están descartados, ya sea por lesión o por decisión del mánager.

Habrá lluvia

Como si fuera poco que los Dodgers de Los Ángeles jugarán en Monterrey ante los Padres de San Diego sin cuatro de sus peloteros estelares, la lluvia se avecina como otro rival.

De acuerdo acuerdo al sitio The Weather Channel, los tres días de la serie de Grandes Ligas hay probabilidades de precipitación.

Así informa la página web sobre las condiciones climatológicas del viernes por la noche: "90% probabilidades de lluvia". El primer partido está programado para arrancar a las 20:10 horas en el Estadio Monterrey.

El segundo duelo debe iniciar a las 18:10 horas del sábado y The Weather Channel da este aviso para la mañana y tarde: "70% probabilidades de lluvia".

Para el cierre de la serie, el sitio mencionado tiene este pronóstico para la mañana y tarde del domingo: "Chubascos matinales. 40% probabilidades de lluvia".