Vivió Osuna la peor noche de su vida en el Clásico Mundial

Roberto Osuna no trató de ocultar su mala noche.

"México es todo, así que fallarle de esta manera yo creo que hasta ahorita ha sido la peor noche de mi carrera", dijo el relevista tras el juego luego de una salida infame que echó a perder una victoria mexicana en el arranque del Clásico Mundial, en Zapopan.

El cerrador de Toronto, entró en la novena entrada, sin oportunidad de salvamento, para cerrar la puerta a Italia. Pero fue todo lo contrario: le hicieron 2 carreras mientras estaba en la loma y dejó las bases llenas y las 3 rayitas con las que Italia le dio la vuelta a la pizarra fueron a su cuenta.

"La verdad no sé (qué pasó). Fue vergonzoso. Te lo juro que no me lo imaginaba y hasta me siento mal porque ese no es el motivo por el que vine aquí: yo vine a ayudar al equipo, no a hacer este tipo de desorden. No sé qué pasó. Son cosas del beisbol", declaró Osuna.

A pesar de la tristeza, Osuna espera tomarse un tiempo para averiguar en dónde falló, por si México lo necesita mañana, para preservar una victoria ante Puerto Rico, en un duelo de vida o muerte para la novena tricolor.

"Es difícil, estamos aquí en México y la gente siempre está esperando lo mejor de uno, pero no me salieron las cosas. Ahorita (tendré) que hablar con mi papá y ver qué hice mal y tratar de mejorarlo para el sábado", expresó.

Osuna reconoció que lo que más le pesa fue fallar a los aficionados y sus compañeros.

"La meta mía es ayudar al equipo no hacer este tipo de cosas para que ellos pierdan, (fue) una noche bien amarga para mí, la verdad. Pero tengo que cambiar la mentalidad pero venir más positivo".

Respalda a Osuna

Roberto Osuna lanzó 26 pitcheos, recibió dos carreras, no sacó ni un out y dejó la casa llena, lo que a la postre fue una loza imposible de levantar para Oliver Pérez y México tuvo un triste debut en el Clásico Mundial.

A pesar de eso, Edgar González no dejará de confiar en su cerrador, las veces que sean necesarias durante el Clásico Mundial.

"Esto no cambia nada. Si vuelve a llegar la situación, estamos arriba en el noveno inning, Osuna vuelve a regresar al noveno inning (...) No venía en su día Osuna, sabemos que él es un tremendo pitcher y que hay días malos y días buenos para todos", comentó desconcertado el mánager nacional al final del juego.

"Llegamos a la última entrada ganando 9-5, con uno de los mejores cerradores de todas las Grandes Ligas, viendo el juego tratando de pensar qué se pudo haber hecho diferente, yo no veo nada", indicó González.

El piloto mexicano confesó que sacar a Osuna del montículo, tras dos carreras permitidas, fue por el rendimiento del cerrador y que además viene con un límite de pitcheo establecido por los Azulejos, de 25 lanzamientos, por lo que ya había llegado a su límite.

"Siento que le podemos ganar a cualquier equipo. Hicimos todo lo que podíamos haber hecho. El beisbol no nos dio esta noche".