Mánager de Venezuela califica actuación en Clásico Mundial como 'desafortunada'

Omar Vizquel, mánager del equipo venezolano en la edición 2017 del Clásico Mundial, calificó su actuación como “desafortunada” tras perder los tres encuentros en el Grupo F en San Diego, ante Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico, este último en la última jornada del sábado en Petco Park.

“En una palabra, desafortunada”, dijo el entrenador de los Tigres de Detroit que fue el mánager del conjunto venezolano. “Cuando el equipo pierde, obviamente que las decisiones van a recaer en el mánager y tenemos que asumir esa responsabilidad”, indicó Vizquel.

“Hay otros equipos que vinieron preparados. Ejecutaron su plan a la perfección y lanzaron mucho mejor que nosotros y jugaron mejor que nosotros. Es tan simple como eso”, agregó.

Vizquel también lamentó el no haber contado con muchos jugadores por lesiones y otros que no jugaron al 100% debido a que no estaban bien físicamente, como Salvador Pérez y Miguel Cabrera. Sobre la organización, el exparacorto dijo que se deberían ampliar las formas en las que se pueden reemplazar a jugadores lesionados, sin importar la instancia en la que se juegue.

“Tenemos muchos pitchers que estaban muy cansados. No podíamos esperar por otro jugador en la siguiente ronda”.

“De México nos fuimos un poco preocupados. Algunos de nosotros no podíamos correr. Fue porque jugamos esos partidos en terreno artificial. No estábamos acostumbrados a jugar partidos consecutivos. Obviamente que nuestros cuerpos no reaccionaron de la misma forma”, añadió.