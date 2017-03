Comisionado de Grandes Ligas: La regla que eliminó a México fue clara

Aunque la mayoría de los aficionados y hasta periodistas aún no entiende la regla que eliminó a México del Clásico Mundial, el Comisionado de las Grandes Ligas dijo que lo que pasó en Guadalajara fue algo claro para él.

“Son cosas que suceden ocasionalmente. Es claro lo que pasó en Guadalajara, la comunicación pudo ser mejor”, dijo Robert Manfred Jr. a unos minutos del inicio de la gran final del Clásico Mundial.

México fue eliminado en la ronda disputada en Guadalajara con una polémica regla de desempate, en el cual no le contaron la novena entrada a México como “inning parcial” ante Italia debido a que no registró ningún out, aunque sí le contaron las cinco carreras que aceptó en ese episodio. Eso levantó la furia de Adrián González que calificó al Clásico Mundial como un torneo que quería ser “un Mundial de Futbol pero que ni se acercaba a una Serie Mundial de Ligas Pequeñas”.

“El comité estuvo claro, no hay duda sobre lo que la regla decía”, dijo Manfred, quien dijo que en el futuro evaluarán muchas cosas del torneo, no solamente las reglas de desempate.

El jefe de Grandes Ligas, una de las organizadoras del Clásico Mundial, también dijo que le interesaba a la Gran Carpa mantener su buena relación con el país vecino del sur.

“Desde mi punto de vista, México es una oportunidad muy importante para las Grandes Ligas. Estamos muy interesados en jugar en México, tener más jugadores de México. No veo como lo que fue un problema de comunicación, afecte los negocios que hacemos en México”, señaló Manfred.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Jugadores, Tony Clark, dijo que habló con González después de las fuertes declaraciones del mexicano tras la eliminación de su equipo.

“Hay pasiones en este torneo que no se parecen a ninguna otra en la temporada regular. Cuando estas tratando de clasificar a tu equipo y no sucede, va a haber precipitaciones. Agradecemos a Adrián González, lo que trae al equipo y a su país. Entendemos a Adrián. Ya he hablado con Adrián y sabemos la razón porqué dijo lo que dijo. Pero esperamos de que en futuras ediciones contemos con el apoyo de Adrián”, expresó Clark.