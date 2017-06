Los Mets de Nueva York despiden a su mascota por hacer un gesto obsceno 

Con una marca de 23-28 en lo que va de la temporada de Grandes Ligas, los Mets de Nueva York no la están pasando nada bien.

El miércoles por la noche en el partido ante los Brewers de Milwaukee, el cual terminaron perdieron 7-1, la mala racha por la que está pasando el equipo hasta llegó a contagiar a su mascota, Mr. Met.

En un video que ha inundado a las redes sociales, la mascota sacándole el dedo del medio a unos aficionados. Aún no se sabe que fue lo que provocó el incidente.

Más tarde en la noche, a través de su cuenta oficial de Twitter, los Mets publicaron un comunicado con el cual ofrecen disculpas e infirman que el empleado que estaba vestido del personaje ha sido despedido.Su nombre no ha sido relevado.

Statement from the New York Mets. pic.twitter.com/bRVvqZoqg8