Juego 5: Sigue EN VIVO el Dodgers vs Astros; Los Ángeles quiere definir su futuro en la Serie Mundial en Houston; CONÉCTATE ¡YA!

Estaremos actualizando cada minuto cuando la pelota esté en juego.

Los angelinos no veían por donde pero la paciencia fue crucial para que los de Dave Roberts no cayeran en un difícil 3-1 en la serie. Los Dodgers recobraron vida en la Serie Mundial cuando vencieron a los Astros en el Juego 4 en Houston.

Los Dodgers quieren regresar a Los Ángeles con un decisivo 3-2 a su favor y acabar la sequía de 29 años sin un título.

Primera entrada; Dodgers – Astros

Parte Alta

JUEGO AÚN NO COMIENZA. PRIMER LANZAMIENTO SERÁ A LAS 5:09 P.M.

ANTES DEL JUEGO 5

Justin Turner calienta motores para el crucial Juego 5 de la Serie Mundial.

El héroe del Juego 4, Joc Pederson estará fuera de la alineación de Dodgers. Así saldrán los angelinos:

Ken Giles no será parte de la rotación de Houston. Así alinean los Astros:

Aficionados de los Astros listos para el Juego 5.

