Jim Leyland: nunca tuve presión de llevar a EEUU a la final del Clásico Mundial

Desde que en 2000 cuando Tommy Lasorda llevó a Estados Unidos a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, la novena estadounidense volverá a tener la oportunidad de hacer historia en su primera final en el Clásico Mundial de Béisbol cuando enfrenten a Puerto Rico el miércoles en Dodger Stadium.

Sin embargo, para el veterano mánager de Estados Unidos, Jim Leyland, no significa algo con el que soñó al llegar a este torneo.

“Yo no vine a esto tratando de ganar y hacer algo especial. El pitcher de Japón es de Grandes Ligas, es bueno. Jugamos ante equipos buenos. Mañana vamos contra otro equipo bueno, el que tiene el mejor récord en el torneo. Yo no tenía metas, solo queríamos jugar lo mejor posible”, dijo Leyland tras la victoria del martes por la noche ante Japón por 2-1.

“Al venir a este evento, no quería hablar de que Esrtados Unidos nunca había llegado a la final. Quería que los jugadores tuvieran un recuerdo, con esperanzas de que fuese algo bueno. No tenía presión. Mucha gente quería hacer más grande las cosas.. Que si estaba presionado en un juego de 2-1, absolutamente. Enséñame a un mánager que no esté nervioso en un juego 2-1 en un torneo de este nivel, y te enseñaré a alguien que no se siente muy bien”, agregó el mánager de 72 años de edad.

Luego alabó el trabajo de su pitcher de los Nacionales de Washington.

“No hay duda de que la clave fue Tanner Roark. Fue el que quería desde hace mucho. Lo he visto jugar desde hace mucho. Lo dije ayer, me sentía bien de mi pitcher y por primera vez en mi vida, estuve en lo cierto”, argumentó.

Leyland usará el miércoles a Marcus Stroman como inicialista de la final ante Puerto Rico. Curiosamente, Stroman tiene una mamá boricua y una vez reveló que le gustaría jugar en el equipo puertorriqueño. Por Puerto Rico va Seth Lugo, de los Mets. El juego inicia a las 6 p.m. en Chávez Ravine.