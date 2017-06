Hill y Maeda anulan a Rojos en victoria de Dodgers por 7-2

Justin Turner conectó un vuelacercas de dos carreras en su primer turno al bate tras una lesión, el puertorriqueño Enrique Hernández pegó un jonrón solitario y Rich Hill y Kenta Maeda se combinaron para admitir cinco hits e impulsar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria el viernes por 7-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

El abridor de los Rojos, Amir Garrett (3-5), abandonó el juego en el segundo episodio tras parar una bola con la mano izquierda sin guante.

Hill (3-2) trabajó cinco entradas para los Dodgers, en las que limitó a Cincinnati a una carrera en dos hits, además de dar tres pases por bolas y ponchar a cinco.

En su primera aparición como relevista desde su temporada como novato en Japón en 2008, Maeda trabajó los cuatro últimos innings para lograr el salvamento. Permitió tres hits, incluyendo un jonrón solitario de Joey Votto en el noveno, y abanicó a seis.

El jardinero venezolano Franklin Gutiérrez, que llevaba sin conectar un hit desde el 16 de mayo, pegó dos sencillos, incluyendo un imparable de dos carreras en el cuarto.

Por los Rojos, los venezolanos Eugenio Suárez de 3-0, con una anotada; José Peraza de 4-3, con una impulsada. El dominicano Arismendy Alcántara de 1-0.

Por los Dodgers, el venezolano Franklin Gutiérrez de 3-2, con una anotada y dos impulsadas. El puertorriqueño Enrique Hernández de 4-1, con una anotada y una impulsada. El cubano Yasiel Puig de 2-0.

