Hicks pega 2 jonrones, Yankees vencen a Orioles

Aaron Hicks sacudió un par de jonrones y el novato Jordan Montgomery lanzó siete sólidos innings para que los Yankees de Nueva York derrotasen el viernes 8-2 a los Orioles de Baltimore.

El dominicano Starlin Castro también la desapareció para los punteros del Este de la Liga Americana, en el primer juego de la serie entre contrincantes de división.

Nueva York ha ganado tres en fila, superando a sus rivales Boston y Baltimore por 25-3 en las tres últimas noches.

Jonathan Schoop adelantó temprano a Baltimore, tercero en la división, con un jonrón. La derrota dejó a los Orioles cuatro juegos y medio detrás de Nueva York.

Dylan Bundy (6-5) lanzó seis buenas entradas, pero perdió por cuarta vez en sus últimas cinco salidas.

Montgomery (4-4) fijó un récord personal con ocho ponches en la apertura más larga de su carrera.

Por los Orioles, el panameño Rubén Tejada de 3-2.

Por los Yankees, el dominicano Starlin Castro de 3-1, una anotada y una remolcada; y Gary Sánchez de 4-2, dos anotadas.

