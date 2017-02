Familiares de acompañantes de Fernández en accidente fatal presentan demandas

Jose Fernandez

Wilfredo Lee / AP

En esta imagen del 23 de junio de 2015, el lanzador cubano de los Marlins de Miami José Fernández en la caseta previo al inicio del juego ante los Cardenales de San Luis en Miami. Las familias de los dos hombres que acompañaban a Fernández cuando su lancha se estrelló contra un muelle de Miami Beach, en el que murieron los tres, demandaron al patrimonio del ex lanzador. El abogado Christopher Royer, quien representa a las familias de Eduardo River, de 25 años, y Emilio Jesús Macías, de 27, dijo al Sun Sentinel que la denuncia de Rivero fue interpuesta el viernes 10 de febrero de 2017 y la de Macías se introducirá el lunes. Cada familia busca una compensación de 2 millones de dólares. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

