A mánager de Estados Unidos, Jim Leyland, no le importa si llueve o no

Mientras los periodistas, empleados de Dodger Stadium y aficionados se cubrían de la leve pero consistente lluvia en Los Ángeles el martes, el mánager de Estados Unidos no parecía muy preocupado de cómo esas condiciones iban a afectar el duelo de semifinales ante Japón, ni una eventual final ante Puerto Rico.

De acuerdo a los pronósticos del tiempo, Japón y Estados Unidos iban a jugar un partido mayormente bajo la lluvia el martes y el miércoles estaba programado más precipitación para el juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

Pero para el mánager veterano Jim Leyland, eso no es algo que le quite el sueño.

“Desde hace mucho aprendí a no ponerle atención a reportes del clima. Cuando eres un mánager no pones atención a esas cosas. He estado en cuartos durante la Serie Mundial y playoffs donde tienen a esos, ¿cómo le llaman? cuatro o cinco meteorólogos diciendo: ‘no va a llover en la siguiente hora. Mientras que afuera hay una tormenta’”.

“Es lo mismo para los dos equipos así que no le pongo mucha atención. No me emocionan ese tipo de cosas”.