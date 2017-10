SIGUE EN VIVO el Juego 7 aquí: Yankees vs. Astros buscan el título de la Liga Americana y enfrentar a Dodgers en la Serie Mundial

Los Astros y los Yankees se enfrentan esta noche en el Minute Maid Park de Houston en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con la serie empatada 3-3, Houston y Nueva York buscan conquistar el título de la Liga Americana y sellar una cita contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

La Serie Mundial inicia el martes en Dodger Stadium en una serie de siete a ganar cuatro.

It all comes down to this.



Yankees. Astros.



Winner to the #WorldSeries! pic.twitter.com/SElct1A7ET — Bleacher Report MLB (BR_MLB) October 22, 2017

Sigue las actualizaciones en vivo aquí:

Mientras tanto, en los suites VIP del Minute Maid Park, ya hasta la bella modelo Kate Upton, quien antes la hemos visto con uniforme de Yankees, hoy tiene uno de los Astros de Houston.

Kate Upton is back in the suite again tonight, and this time she's wearing some sweet Astros gear. pic.twitter.com/cGA5uaIOEl — Matt Young (@Chron_MattYoung) October 22, 2017

Los aficionados de los Yankees ya comienzan a rezar tras estar abajo 1-0 en la pizarra... aunque aún falta mucho por jugar.

CUARTA BAJA: YANKEES 0, ASTROS 1

Gattis le pone todas las libras al batazo al jardín central. Jonrón que pone arriba a los Astros por 1-0 sobre Sabathia.

CUARTA ALTA: YANKEES 0, ASTROS 0

Morton saca en fila otra vez a Judge, Gregorious y luego a Sánchez.

Altuve es una sensación en Houston, anoche fue decisivo y los aficionados texanos, incluyendo los más chicos, quieren que haga otra hazaña hoy.

One of our most loyal members just reminded me in our member-only chatroom that I didn't run a @astros promo today (Have won every game I have all Playoffs). So here it is...



If the Astros win tonight... I'll give someone who retweets this a $100 prize. #EarnHistory #ClutchCity pic.twitter.com/KMQMIq2POn — Sean@RotoRadar (@RotoRadarCEO) October 21, 2017

TERCERA BAJA: YANKEES 0, ASTROS 0

Sabathia permite un sencillo de Bregman después de poner out a Springer. Correa es puesto out, pero Altuve, que había recibido base por bolas, avanza a segunda y Bregman a tercera. Gurriel es puesto out y Correa también en segunda.

TERCERA ALTA: YANKEES 0, ASTROS 0

Morton siguen sin titubear. Frazier, Headley y Gardner salen en fila.

SEGUNDA BAJA: YANKEES 0, ASTROS 0

Sabathia sobrevive el segundo inning gracias a Judge. El jardinero central le roba un jonrón a Gurriel cuando parecía que se volaba la barda. Pero Judge, de seis pies y siete pulgadas de estatura, salta y le roba el cuadrangular a la novena rival, ya cuando festejaba todo el estadio.

Otra toma de esta gran atrapada, una de las mejores en Juegos 7 en la historia de la postemporada de Grandes Ligas.

JUDGE AINT READY TO GO HOME YET #ALCS pic.twitter.com/dA5hZpNeFh — Barstool Sports (@barstoolsports) October 22, 2017

Sabathia luego lanza y Gattis pega roletazo de out a tercera, McCanna recibe base por bolas. González pega sencillo al jardín central y McCann llega a segunda. Con dos hombres en base, Reddick saca elevado de out al jardín central para terminar el segundo inning.

SEGUNDA ALTA: YANKEES 0, ASTROS 0

Morton permite sencillo de Sánchez, pero luego Bird saca elevado de out. Castro con roletazo a tercera y Sánchez es puesto out en segunda. Hicks se poncha.

PRIMERA BAJA: YANKEES 0, ASTROS 0

Sabathia comienza cediendo un sencillo a Springer, luego Bregman pega un roletazo que el mismo Sabathia se encarga de poner out. Springer avanzó a segunda. Pero luego Altuve y Correa dan roletazos de out.

Springer singles for the first hit of the night! #EarnHistory pic.twitter.com/5mYpYAfFt3 — Houston Astros (@astros) October 22, 2017

PRIMERA ALTA: YANKEES 0, ASTROS 0

Morton sale a lanzar por Houston, ponchó a Gardner, luego Judge da roletazo de out a tercera y Gregorious se poncha.

Los Astros salen con esta alineación para este duelo de vida o muerte:

Los Astros van con Morton, derecho, de 33 años.

Los Yankees pusieron en el experimentado CC Sabathia sus esperanzas para mandarlos a una Serie Mundial.

Lead us to the promise land, CC! #PinstripePride pic.twitter.com/E3Fetyq5HX — New York Yankees (@Yankees) October 21, 2017

Estos son los dos lanzadores que se enfrentan hoy.