Sigue EN VIVO aquí el Juego 3: Dodgers vs. Astros en la Serie Mundial de béisbol

Tras un tremendo Juego 2 de muchas emociones, los Dodgers y los Astros ahora se miden en el Juego 3 de la Serie Mundial en el Minute Maid Park de Houston. Yu Darvish, de los Dodgers, se enfrenta a Lance McCullers Jr., de los Astros. El primer lanzamiento está programado para comenzar a las 5:20 p.m. Hora de Los Ángeles.

SEGUNDA BAJA: DODGERS 0, ASTROS 1

Darvish recibe jonrón de Gurriel al jardín izquierdo.

SEGUNDA ALTA: DODGERS 0, ASTROS 0

McCullers poncha fácilmente a Bellinger, Puig se pone out con un roletazo y Forsythe pega sencillo. Barnes, con Forsythe en segunda tras robarse la base, da roletazo de out.

Para aquellos que vuelen la barda en el Minute Maid Park también les espera una bolsa de naranjas cortesía de los patrocinadores.

I don’t know anything about this guy. All I know is that the Dodgers are screwed because of him @Starting9 pic.twitter.com/cvaGC2lxwF — Barstool Sports (@barstoolsports) October 28, 2017

Así está el ambiente en el Minute Maid Park para el primer juego de la Serie Mundial en esta sede.

This is what it looks like inside Minute Maid Park. #Dodgers #ThisTeam pic.twitter.com/e6ZCeReU7G — Steve Mason (@VeniceMase) October 28, 2017

Springer y Correa son dos bateadores de Astros que han tenido jonrones sobre Darvish.

Two #Astros (Correa, Springer) have hit a HR off Darvish pic.twitter.com/YwAiy3Zakq — Baseball Reference (@baseball_ref) October 28, 2017

PRIMERA BAJA: DODGERS 0, ASTROS 0

Springer arranca la primera entrada con un doble al jardín central. Bregman da roletazo de out en tercera, Altuve pega elevado al centro, pero Springer avanza. Correa da roletazo de out.

PRIMERA ALTA: DODGERS 0, ASTROS 0

McCullers inicia por Houston. Taylor pega elevado de out, Seager roletazo de out y Turner un elevado profundo de out.

El Minute Maid park está a reventar, el juego está por iniciar en cualquier momento.

Así saldrán los Astros para el Juego 3:

Así saldrán los Dodgers para el Juego 3:

Los empleados de la NASA ya están listos para el partido, y ya saben a quién le van...

My friend Antoine Jenkins sent me this photo today. Looks like @NASAJPL employees are ready for game 3 tonight. Go @Dodgers! pic.twitter.com/k3hxiHkqoO — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 27, 2017

La afición de Los Ángeles también ya llegó a Houston.

Dodgers fans in Texas. pic.twitter.com/cO2ByqGLrT — Molly Knight (@molly_knight) October 27, 2017

En Houston ya tienen reservado un cofre para los Dodgers en el Día de los Muertos.