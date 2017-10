Enrique Hernández asegura que nada ha cambiado desde su increíble juego contra los Cubs

Para Enrique Hernández hablar de qué representa enfrentar, junto a los Dodgers, a los Astros de Houston en la Serie Mundial, no tiene una respuesta simple.

‘Kike’ jugó con los Astros en 2014 y desde siempre tuvo una buena relación con el equipo, además de tener otros paisanos puertorriqueños ahí. Sin embargo, Hernández tiene en claro qué es lo único que tiene en mente desde que supo que los Astros eran sus rivales.

“La única expectativa que tenemos es la de ganar”, dijo Hernández. “Hemos llegado a estas instancias solo pensando en ganar”.

Hernández fue crucial en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cubs de Chicago, en el que anotó tres cuadrangulares e impulso siente carreras, todo un récord histórico.

“Como pelotero debes entender que el pasado ya no importa mañana”, aseguró el jugador. “Si tienes un gran juego hoy o si es pésimo, entonces ya mañana eso no importa. La Serie esa tuve un gran juego y nada, ahora ya no importa”.

Hernández asegura no haber cambiado su manera de ser desde aquel increíble juego y si le toca volver a vestir un traje de banana, lo haría nuevamente como en un juego contra los Padres de San Diego en 2015.

“Esto no es cuestión de mí, es cuestión del equipo”, aseguró Hernández. “En el año tuvimos 162 juegos en la temporada más los que llevamos en playoffs y nada va a cambiar. Soy una persona consciente que traigo mucha energía, positivismo y eso puede ser contagiosa. Para motivarte en una Serie Mundial no necesitas nada más, eso debe ser suficiente para estar emocionado y jugar”.

Con respecto al momento que vive la isla por los desastres naturales, Hernández espera ganar la Serie Mundial para enviar algo de felicidad para su gente.

“A la fanaticada puertorriqueña solo les digo que ellos no están solos, aunque estemos aquí lejos, uno siempre está pensando en ellos y haciendo lo posible para ayudarles. Pase lo que pase ellos van a tener a un campeón porque en Houston también tienen unos cuantos y aquí estoy yo. Eso les va a servir para sonreír un rato aunque sea en estos momentos tan difíciles”.

Los Dodgers reciben a los Astros el martes (5:09 p.m., FOX) para el Juego 1 de la Serie Mundial.

