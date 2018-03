El beisbolista venezolano José Altuve se mostró molesto al visitar a Donald Trump

Usualmente para un atleta profesional en los Estados Unidos el visitar la Casa Blanca para celebrar un campeonato es un momento de alegría y jubilo.

Sin embargo, para el beisbolista venezolano José Altuve las cosas no fueron así.

Durante la vista de este lunes de los actuales campeones de la Serie Mundial, los Astros de Houston, el jugador Más Valioso de la Liga Americana de Grandes Ligas se veía como que si no quería estar ahí con el presidente Donald Trump.

Aquí se puede ver a Trump saludar a los demás jugadores de mano, pero no a Altuve, ¿quizás el propio jugador no quiso?

I'm okay with Altuve going for the sake of this moment: pic.twitter.com/gDl5q8wxeJ