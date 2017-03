Se siente Édgar González estafado en el Clásico Mundial

Sobre aviso, sí hubo engaño.

El mánager de la Selección Mexicana de beisbol, Édgar González, calificó como una estafa que la organización del Clásico Mundial le haya dado el boleto a Venezuela, a pesar de que el Tri consiguió la victoria con la diferencia de carreras que necesitaba.

"Se me hizo que fue un robo de Grandes Ligas, porque nos dijeron lo que teníamos que hacer antes del juego y es lo que hicimos, y después nos lo cambiaron, así que se me hace que fue un robo. Se me hace que no siguieron su palabra", dijo a CANCHA el piloto mexicano.

La madrugada del lunes, un comité técnico se reunió después del encuentro en el que México venció 11-9 a Venezuela, para darle el pase a los sudamericanos, a pesar de que al término del choque comunicaron que el Tricolor estaría en el juego de desempate del Grupo D.

"En cuanto terminó el juego y ganamos, todos estábamos felices y me jalaron, me llevaron a un cuartito. Yo no pude decirle al grupo qué fue lo que pasó.

"La explicación de ellos nada más fue que se equivocaron, que hasta la misma gente de ellos se equivocó en los cálculos y que aunque nos dijeron que era por dos, era incorrecto, que tenía que irse con lo que dice la regla", añadió González.

El criterio de desempate dictaminaba que en caso de triple igualdad, se contarían el número de carreras recibidas por los otros dos rivales entre los innings jugados a la defensiva; sin embargo, la Gran Carpa no dejó en claro que los outs eran parte de la ecuación y México no sacó ninguno en la novena entrada de su duelo inaugural ante Italia.

"Nos dijeron que la regla no era así, que cuando ellos la escribieron era por innings parciales, de sacar outs en un inning, pero nunca lo especificaron, nunca lo dijeron", argumentó.

González destacó que solicitaron antes del juego aclarar esa circunstancia, pues creyó que el equipo podría verse envuelto en ella, pero la respuesta fue negativa.

"De hecho les hicimos llamadas y nunca se presentaron para explicárnoslo. Si ellos hubieran mandado a una persona en el momento, hubiéramos sabido que teníamos que ganar por tres carreras y hubiera sido diferente", aseguró.

Aunque el lunes por la mañana Edgar aún tenía esperanza de que cambiaran la decisión, al final tuvo que agradecerle a sus jugadores por Whatsapp, pues estos abandonaron el mismo día la concentración.

ASÍ LO DIJO

"No estoy por esa decisión (de no tocar la bola). Estadísticamente era la correcta, las personas que no saben de eso son las que critican, no han estudiado lo que es el beisbol".

"La afición te quiere por un momento cuando te va bien y cambia cuando va mal. Nosotros no podemos preocuparnos por eso, nosotros trabajamos en lo que podemos. Complacer a gente es muy difícil".

Édgar González, mánager de México.

NÚMEROS

.312

fue el promedio colectivo de bateo de México en el Clásico.

24

carreras anotaron en 3 juegos, pero recibieron 28, 23 limpias.

5

doble plays y 0 toques de sacrificio (1 intento) acumularon.

7.96

fue la efectividad colectiva de los pitchers del Tri en el torneo.