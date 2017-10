EN VIVO No te pierdas el Juego 6 entre Yankees y Astros en Houston ¡aquí!

Los Astros buscan evitar la eliminación esta noche en Houston al enfrentar a los históricos Yankees de Nueva York en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana que va ganando los neoyorquinos por 3-2. El ganador de la Liga Americana enfrentará a los Dodgers, campeón de la Liga Nacional, en la Serie Mundial.

Sigue las mejores jugadas con actualizaciones en vivo aquí:

QUINTA ALTA

Verlander sigue trabajando. Saca a Castro con un foul que es atrapado en primera, Hicks se poncha y Frazier también se va por la misma vía.

CUARTA BAJA

Severino pone out en un roletazo a Reddick, Altuve se poncha, Correa pega sencillo al jardín derecho y Gurriel batea para out.

CUARTA ALTA

Verlander sigue impresionante y saca a Gregorious con elevado a segunda, a Sánchez con roletazo y luego poncha a Bird.

En Houston no pierden la esperanza y siguen de buen humor, tal como lo enseñan estas muchachas texanas.

TERCERA BAJA

Severino sigue trabajando y saca en seguidilla a Gattis, McCann y Springer.

TERCERA ALTA

Verlander sigue el buen trabajo. Elevado de out de Frazier, luego Headley pega sencillo. Gardner saca elevado de out y Judge se poncha.

Este será el calendario de la Serie Mundial, la cual inicia el martes.

Here are the game times for the 2017 World Series between the #Dodgers (#ThisTeam) and the winner of the #Astros or #Yankees. pic.twitter.com/vXO3LMob15 — Jonathan Garza (@ijonathangarza) October 20, 2017

SEGUNDA BAJA

Severino saca a Correa, da base por bola a Gurriel, pero luego poncha a Bregman y luego pone out en un elevado a González.

El ambiente está de lujo en el Minute Maid Park.

Arrancan las acciones en Minute Maid Park - Astros/Yankees pic.twitter.com/t1O72m4B6m — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) October 21, 2017

SEGUNDA ALTA

Verlander permite hit de Sánchez, pero luego poncha a Bird y Hicks y saca a Castro con un elevado.

De acuerdo a esta estadística, los Dodgers, quienes tienen marca de 7-1 en la postemporada, tienen mucho menos lanzamientos en los playoffs que Yankees y Astros.

The Dodgers enter the #WorldSeries with 1,004 playoff pitches thrown. The Cubs reached 1,613. The Astros and Yankees are at 1,314 and 1,602. pic.twitter.com/uC4ZtiGnws — Positive Residual (@presidual) October 20, 2017

Los tacos en el estadio de los Astros dicen que son de lo mejor..

PRIMERA BAJA

Severino saca a Altuve, Reddick y Springer en seguidilla.

PRIMERA ALTA

Verlander permite un hit de Gardner pero luego Judge batea para doble play. Gregorious saca elevado de out.

Los Astros salen de esta manera.

Los Yankees tratarán de pasar a la Serie Mundial con esta alineación:

Verlander sigue el buen trabajo. Elevado de out de Frazier, luego Headley pega sencillo. Gardner saca elevado de out y Judge se poncha.