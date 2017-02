Adrián González: queremos ser campeones del Clásico Mundial de Béisbol

Este miércoles en Dodger Stadium la selección mexicana de béisbol presentó su equipo de cara a la cuarta edición del Clásico Mundial que se disputará del 6 al 22 de marzo.

México iniciará su participación en el torneo dentro del Grupo D, que tendrá como sede el Estadio Charros de Jalisco de Guadalajara, junto a Italia, Puerto Rico y Venezuela. La ronda de campeonato se celebrará en la casa de los Dodgers en Chavez Ravine.

La plantilla azteca está compuesta por 28 jugadores, 11 de ellos pertenecen a equipos de Grandes Ligas

“Esta decisión del roster fue hecha por muchas personas, el gerente de la selección Kundy Gutiérrez, yo y mis coaches. Hay jugadores que están afuera que sé que son buenos peloteros y tienen demasiado talento pero que por x razón no pudieron estar en el roster”, dijo el mánager del Tri beisbolero, Edgar González, hablando sobre el proceso de selección de jugadores para su equipo. “No es cuestión de talento…nosotros pensamos en cualquier situación como quién podrá correr de emergente. Aunque un jugador tenga diferentes tipos de talentos, siempre se escoge al que pueda conformar mejor un equipo. Muchas cosas tomamos en consideración incluyendo personalidades, platicamos de todo”.

El plantel está encabezado por Adrián González de los Dodgers, quien es el capitán del equipo. En el campo el primero base será acompañado por otro mexicoamericano, el jardinero Kris Davis de los Athletics de Oakland.

En su unidad de lanzadores es donde México posee una baraja interesante compuesta de Jaime García, de los Braves de Atlanta, Miguel González, de los White Sox de Chicago, Yovani Gallardo, de los Mariners de Seattle, y Sergio Romo, quien está cerca de firmar con los Dodgers.

Dos ausencias notables en la lista son las de los serpentineros Marco Estrada, de los Azulejos de Toronto, y Julio Urías, de los Dodgers. Sin embargo, ambos todavía tienen la opción de participar en la justa pero hasta la segunda ronda debido a que fueron puestos en el grupo de lazadores designados.

Sobre Estrada, quien lanzó en la pasada Serie de Campeonato de la Liga Americano quedándose a un paso del Clásico de Otoño, González señaló que el sonorense, de 33 años, optó que por el momento se mantendría al margen por razones de salud.

“Él ha padecido de muchos problemas con su espalda, quiere llegar a los entrenamientos sintiéndose saludable y quiere lanzar cuando esté completamente listo”, indicó. “Me dijo que usualmente le toma tiempo para ponerse listo para la temporada y que quería venir bien preparado. Con mucho gusto nos ayudaría en la siguiente ronda”.

En cuanto al sinaloense Urías, de 20 años, pese a que ha comentado que quiere jugar en Clásico Mundial desde el principio, su equipo no se lo está permitiendo.

“Tómanos esta decisión junto a los Dodgers de Los Ángeles. Todavía no está listo para tirar en la primera ronda, puede estar listo en la segunda. Tenemos que ver que esté listo y esté en condiciones”, explicó González, quien aún mantiene la esperanza de que el joven serpentinero los pueda acompañar antes de tiempo. “Todavía estamos en pláticas con los Dodgers para que pueda estar con el equipo en Guadalajara, pero hasta ahorita han dicho que tiene permiso hasta la segunda ronda”.

En octubre pasado el jugador cubano de los Dodgers Yasiel Puig indicó que quería jugar con México, país en donde solicitó asilo, el torneo ya que no lo podía hacer con su patria natal porque había desertado. Aunque posee un pasaporte mexicano, no estaba elegible para formar parte del plantel azteca debido a que no tramitó los papeles necesarios para su participación a tiempo.

A cambiar la historia

En las tres primeras ediciones del Clásico Mundial, México jamás ha llegado a la etapa de semifinales y el mejor puesto que han logrado es el sexto en 2006. El capitán del equipo, Adrián González, espera que en esta ocasión puedan hacer las cosas distintas pues están soñando en llegar a lo más alto.

“Nunca hemos pasado a las semifinales, esa es la primera meta. Obviamente queremos ser campeones, si no lo [logramos], vamos a salir decepcionados”, dijo el jugador de los Dodgers. “Igual, lo más importante es jugar el béisbol que sabemos jugar. Hay que tomar un paso a la vez”.

Esta será la cuarta vez que el originario de San Diego juegue en el torneo. Viendo hacia atrás, pese a los grandes nombres que ostenta el equipo actual, González no puede asegurar que sea el mejor de todos los demás con los que ha jugado el Clásico, pero espera que lo pueda ser.

“Es una plantilla muy buena porque tenemos un conjunto de jugadores que tiene mucha experiencia. Tenemos un pitcheo que esta formado casi por puros jugadores de Grandes Ligas, quienes el año pasado tuvieron muy buenas actuaciones”, manifestó. “En el bateo tenemos más poder que cualquiera de las cuatro ediciones anteriores. El equipo lo veo muy bien formado, y ojalá y sí sea el más fuerte para llegar lejos”.