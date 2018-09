Angelinos blanquean 3-0 a Houston con jonrón de Simmons

Andrelton Simmons bateó un jonrón de dos carreras en un sexto inning de tres para que los Angelinos de Los Ángeles blanquearan el viernes 3-0 a los Astros de Houston.









El panameño Jaime Barria (9-8) toleró tres hits aislados y regaló una base por bolas en seis entradas, con lo cual mejoró su foja a 3-1 con una efectividad de 2.73 en seis aperturas en agosto.

Blake Parker permitió un imparable y otorgó un pasaporte en una novena entrada sin carreras para apuntarse su 13er salvamento.

El dominicano Framber Valdez (2-1), el abridor de Houston, fue reemplazado por Collin McHugh después de que le dio una base por bolas a Kole Calhoun al principio del sexto capítulo. Un error de McHugh permitió que Calhoun avanzara a la intermedia, y luego llegó a la tercera gracias a un sencillo de David Fletcher.

Un elevado de sacrificio de Mike Trout puso a Los Ángeles arriba 1-0.

Por los Angelinos, el dominicano Jefry Marte de 4-0. El venezolano José Briceño de 3-0.

Por los Astros, los puertorriqueños Carlos Correa de 3-1 y Martín Maldonado de 2-1. El cubano Yulieski Gurriel de 4-1. Los venezolanos Marwin González de 4-0, al igual que José Altuve.

