Yuli Gurriel es examinado en Houston; la lesión de Hernández no es seria

Las alarmas han surgido dentro de la organización de los Astros de Houston con las molestias que sufre el inicialista titular cubano Yuli Gurriel, que ha sido enviado a Houston desde el campo de entrenamiento para que pueda ser examinado por los doctores del equipo.

Después que se sometido a varios análisis en la mano, los resultados van a determinar cuando Gurriel podrá regresar a trabajar con el resto de los compañeros en el campo de entrenamiento de primavera que tienen en Florida.

"Desde que sintió las molestias pensamos que era la muñeca", explicó el dirigente A.J. Hinch. "Pero no le han desaparecido y es necesario conocer cual es el problema que se las genera antes que vayan a más".

Gurriel fue sacado de la alineación del lunes para el partido de la Liga de la Toronja contra los Marlins de Miami, debido a molestias en la muñeca izquierda.

El primera base sintió molestias después de las prácticas antes de dicho partido.

"Después de detallados análisis, se determinó que era la mano", expresó Hinch, quien reconoció que no sabían exactamente cómo ocurrió la lesión ni cuál es la gravedad.

"Nos preocupa lo suficiente como para decidirnos enviarlo a Houston para más análisis", subrayó Hinch. "Tenemos confianza que no sea nada grave, pero debemos estar seguros".

Otro pelotero latinoamericano que se encuentra lesionado es el abridor estelar venezolano Félix Hernández, quien juega con los Marineros de Seattle, que tienen su campo de entrenamiento en Peoria (Arizona), donde juegan en la Liga del Cactus.

En una pretemporada repleta de bajas, los Marineros consideran que tuvieron suerte después que Hernández recibió un pelotazo en el brazo derecho.

El as venezolano declaró hoy que todavía le duele bastante el antebrazo, donde recibió el golpe tras un batazo del receptor puertorriqueño Víctor Caratini en un partido de pretemporada contra los Cachorros de Chicago.

La lesión ocurrió en la primera salida de Hernández en esta pretemporada, y le provocó un dolor que el lanzador derecho jamás había sentido.

"Dolió mucho, ni siquiera puedo explicar lo mucho que dolió. Jamás había sentido algo así", declaró Hernández. "Terminé el lanzamiento y vi la pelota que se aproximaba y dije, 'Dios mío'. Y después mi hermano me dijo ayer, '¿por qué no agarraste la pelota y la lanzaste a primera?'".

Hernández tenía tanto dolor que lo único que pudo hacer era caminar. El venezolano se hincó, luego se levantó y finalmente fue llevado al vestuario mientras un preparador físico le sostenía el brazo.

Aunque inicialmente parecía algo grave, las radiografías revelaron que no tiene fracturas, algo que los Marineros consideran muy importante.

La pelota le pegó justo debajo del codo derecho, directamente donde tiene un tatuaje de una estrella con el número 13 adentro, en referencia a su elección al Juego de Estrellas en 2013.

Hernández no podía estirar el brazo por completo cuando llegó el martes al vestuario debido a la inflamación que tiene en la parte golpeada.

El lanzador zurdo de 31 años indicó que Caratini le escribió por las redes sociales para interesarse por su condición física, algo que agradecía de corazón.

"Me mandó un mensaje privado por Instagram y me dijo que lo lamentaba. Le dije que no se preocupara y que no bateara tan duro por el medio", relató.

Se trata del más reciente inconveniente de los Marineros con lesiones antes del inicio de esta temporada después que el primera base Ryon Healy fue operado de una mano, el lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez tiene una distensión del costado, y el jardinero Mitch Haniger sufre lesión de una mano.

Hernández debería estar recuperado para el inicio de la temporada regular, y dijo que empezará a lanzar tan pronto reciba el visto bueno médico.

Pero incluso un pequeño retraso en su preparación de pretemporada es un problema para el equipo.

"Ayer me sentía muy bien, estaba lanzando muy bien hasta ese momento", reconoció el lanzador estelar venezolano.

Por su parte, el piloto de los Marineros, Scott Servais, coincidió con esa evaluación de su desempeño.

"Me pareció que estaba tirando strikes, siendo agresivo, su repertorio era bastante bueno", valoró Servais. "Obviamente ahora tendrá un pequeño traspié. ¿Le costará una salida? Quizás. Pero lo importante es que baje la inflamación, que esté saludable y de vuelta lo antes posible".