Harper, el último en criticar a Marlins, y Mattingly le responde que no es 'asunto' suyo

Los Marlins de Miami bajo los nuevos dueños que lidera el expelotero estelar Derek Jeter continúan siendo el centro de atención y no precisamente por dar la mejor imagen sino por la crítica generalizada a su gestión tanto de los propios seguidores, comentaristas y ahora también de las estrellas de las Grandes Ligas como Bryce Harper .

El toltero estelar de los Nacionales de Washington ha calificado el desmantelamiento de los Marlins como algo "sin sentido", cuando con haber incorporado dos lanzadores de calidad hubiesen tenido un equipo para competir con los mejores.

Harper declaró el lunes que estaba sorprendido de que los Marlins intercambiaran a todos sus jardineros durante el receso de temporada.

Además fue más lejos cuando dijo que los Marlins habían perdido una gran oportunidad de tener un equipo joven, competitivo y ganador por muchos años, con apenas haber reforzado la rotación de abridores.

Sin mencionar a Jeter, los comentarios de Harper fueron los últimos de lo muchos que ya han cuestionado la dirección de los Marlins y la gestión que lleva a cabo el excampo corto estelar, incluido el joven jardinero Christian Yelich , que fue uno de los que traspasaron a los Cerveceros de Milwaukee.

Los comentarios de Harper, que después que concluya la presente temporada será uno de los agentes libres más codiciados del mercado, pero que ya adelantó que no piensa en el 2019 sino en la presente temporada, no cayeron bien dentro de la organización de los Marlins y a través del manejador Don Mattingly le respondió con dureza y le "aconsejo" que debería criticar los movimientos que hizo su equipo.

Mattingly destacó hoy que Harper debía entender que lo importante era que "cuidase de su propio dugout" y no el dedicarse a comentar sobre el de "nuestro equipo".

"Él realmente no sabe lo que sucede aquí. Puede pensar que sí. Pero no sabe de qué se tratan las discusiones. Él (Harper) no conoce a nuestros jugadores", recordó Mattingly, que comenzó a trabajar en el campo de primavera con 68 jugadores, incluidos 29 que son nuevos.

El objetivo de Jeter es comenzar de cero en la reconstrucción del equipo, con jugadores de la cantera y los prospectos que han conseguido con los traspasado de Yelich, Giancarlo Stanton y el dominicano Marcel Ozuna, entre otros, además de reducir esta temporada 50 millones de dólares del costo de la plantilla, que ahora no superará los 70 millones.

En este sentido, el mayor inversionista del equipo, Bruce Sherman, que favorece otra nueva reconstrucción que se inicia en los Marlins desde que en el 2003 jugaron los playoffs, defiende por completo la gestión de Jeter.

Sherman, que no había hecho declaraciones desde que el pasado octubre cerró la compra del equipo, estuvo con Jeter en la primera jornada de trabajo del equipo y dijo que todos apoyaban la nueva dirección que había tomado el equipo.

"Desde mi perspectiva, pienso que los responsables de llevar a cabo la renovación del equipo han hecho los movimientos correctos", subrayó Sherman. "He estado involucrado en cada decisión y las he apoyado todas, además de saber que nuestros socios también las comparten".

Sin embargo, no es el mismo pensar que tienen los seguidores de los Marlins, que rechazan la nueva filosofía y gestión de la dirección del equipo y no piensan darle su apoyo cuando de comienzo la nueva temporada por lo que el estadio del equipo lucirá aun más desolador que ya lo hizo en las últimas temporadas.

"Pienso que existe esa frustración, pero a la vez también hemos comenzado a ver que los aficionados entienden que se trata de un proceso de reconstrucción que haga que el futuro del equipo sea sostenible", valoró Sherman.

Por su parte, Jeter insiste que quiere formar una organización de primera clase dentro de las Grandes Ligas, pero lo que no explica es como lo va a conseguir sin inversión, mientras que equipos como los Yanquis de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Angeles, Cachorros de Chicago, Astros de Houston e Indios de Cleveland están años luz de ellos.

"Hablaremos en el campo con los jóvenes jugadores que demuestren su clase y compromiso con el equipo", respondió Jeter.