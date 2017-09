Ichiro Suzuki pretende jugar hasta los 50 años de edad

El bateador emergente japonés de los Marlins de Miami, Ichiro Suzuki, considera seguir jugando béisbol hasta los 50 años de edad, de acuerdo con declaraciones que hizo a los periodistas.

Suzuki, de 43 años, dijo que piensa regresar la siguiente temporada a jugar para los Marlins, "pero seguiré haciéndolo todavía durante más temporadas".

Apoyándose en su traductor, cuando se le preguntó cuánto tiempo más piensa jugar en las Grandes Ligas, respondió que "al menos hasta los 50 años de edad".

Agregó que "no hay razón para no volver, definitivamente este es un lugar en el que me gustaría estar".

El pelotero japonés cumplirá 44 años el 22 de octubre próximo.

Ichiro ocupa el lugar 22 en la lista de todos los tiempos en el apartado de imparables como de por vida, con 3.080, tiene promedio de bateo de .259 esta temporada con tres cuadrangulares y 20 carreras remolcadas.

El japonés también se encuentra a un imparable de empatar la marca en las Grandes Ligas con 28 como emergente, impuesta por John Vander Wal, de los Rockies de Colorado, en 1995.

Los Marlins tienen una opción de equipo de dos millones de dólares para la próxima temporada, pero aún deben decidir sobre el futuro del jardinero de reserva.

Lo anterior porque la temporada baja puede representar muchos cambios al equipo, ya que su excompañero de equipo cuando jugaba para los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, está cerca de desempeñarse como copropietario de los Marlins, lo cual significaría que podría haber una reconstrucción dentro de la novena de Miami.

En ese sentido, el piloto del equipo, Don Mattingly, indicó que Suzuki "podría jugar más de lo que ha jugado este año".

Agregó que "quizá no lo pondrían a jugar seis o siete días a la semana, pero sí tres".

El pelotero indicó que "uno como jugador es juzgado por los números que tiene y que deja cuando decide retirarse. Yo creo que todos en las mayores quieren romper una marca, porque todos somos profesionales y estamos tratando de hacer algo y dejar nuestro sello en el juego".

Agregó que "creo que tengo una oportunidad de hacer algo para dejar algo detrás de mí".