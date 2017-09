Verlander llega a Houston para luchar por el título de la Serie Mundial

El abridor estelar Justin Verlander fue presentado hoy por los Astros de Houston como la nueva estrella que llega para incrementar aun más las posibilidades que tienen en este momento de alcanzar el título de la Serie Mundial, que todavía no han conseguido en la historia de la franquicia.

Verlander, que fue traspasado por los Tigres de Detroit, en su presentación oficial ante los medios de comunicación de Houston, reconoció, que apenas necesitó media hora para decidir si aceptaba que se hiciese su traspaso a los Astros, el equipo con la mejor marca de la Liga Americana.

"Lo determinante fue poder ganar y unirme a una organización que está armada para ganar durante un buen tiempo", declaró Verlander. "No se trata de las posibilidades que tienen esta temporada sino en los próximos años".

El derecho estelar se convirtió en jugador de los Astros la noche del pasado jueves cuando ambos equipos llegaron a un acuerdo para que los Tigres, sin nada que jugarse ya esta temporada, aceptasen la llegada de tres prospectos que les dio el equipo de Houston antes que concluyese el plazo oficial para incluir a nuevos jugadores en las plantillas que pudiesen competir en los playoffs.

"Hemos hecho un arduo trabajo desde que Jim Crane compró el equipo en 2011 y puso a este equipo en posición de conseguir el primer campeonato a la ciudad de Houston", declaró el gerente general Jeff Luhnow de los Astros, artífice de la reconstrucción conseguida por el equipo.

Luhnov fue categórico al decir, igual que el había anticipado Verlander, que su llegada no era para ayudar en los próximos meses, sino de cara hacerlo por muchos años, con todo el talento que posee.

"Hemos conseguido a un lanzador con la jerarquía de líder de rotación, de Juego de Estrellas, ganador del Cy Young y el MVP (Jugador Más Valioso) es exactamente lo que necesitábamos para incrementar nuestras posibilidad de no solo ganar este año, sino que potencialmente en futuros años".

Verlander lució radiante al ponerse su gorro con el logotipo de los Astros, una imagen distinta para el lanzador de 34 años de edad tras una trayectoria profesional de un solo equipo, los Tigres, a los que perteneció durante 13 temporadas.

El traspaso se gestionó en medio del mayor desastre natural que ha afectado a la ciudad con las graves inundaciones dejadas a su paso la tormenta tropical Harvey, en las que más de 50 personas han perdido la vida, hay miles de damnificados en refugios establecidos por las autoridades y miles de casas han quedado semicubiertas por el agua.

"Ojalá podamos conseguir un campeonato para una ciudad que realmente podría recibir algo así, y ojalá espero ser parte de ello y podamos darle a esta ciudad algo que sea motiva de alegría", señaló Verlander.

La llegada de Verlander refuerza la que ya era una sólida rotación, encabezada por el zurdo Dallas Keuchel y Lance McCuller.

Keuchel, el ganador del Cy Young en 2015, que no ocultó su malestar cuando los Astros no completaron traspasos importantes el pasado julio, se entusiasmó por la presencia de otro as en la rotación.

"Entusiasmo se queda corto", manifestó Keuchel antes del partido que el equipo juega hoy frente a los Mets de Nueva York. "Cada vez que puedes conseguir a alguien que va al Juego de Estrellas todo el tiempo, un pitcher de su calibre y lo que ha logrado, pues el equipo es más fuerte".

Desde que llegó a las Grandes Ligas, Verlander ha sido seleccionado para el Juego de Estrellas y ha lanzado cinco veces en la postemporada.

Además tiene también marca ganadora de 7-5 con 3.39 de efectividad y 112 ponches en 16 aperturas en los playoffs.

Durante la presente temporada con los Tigres, Verlander, a pesar de la marcha perdedora que tiene el equipo de Detroit, en su cuenta particular logró marca ganadora de 10-8 con 3.82 de efectividad después de hacer 28 salidas al montículo.

El piloto de los Astros, A.J. Hinch, reconoció que tener en la rotación a un lanzador como Verlander le daba al equipo un potencial enorme de cara a ser todavía más competitivo y ganador tras haber establecido marca de 82-53, la mejor en el Joven Circuito.