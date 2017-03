Federer doma a Nadal en Indian Wells

Roger Federer derrotó a Rafael Nadal por 6-2, 6-3 el miércoles en el Masters de Indian Wells, un partido de octavos de final que enfrentó a los eternos rivales en una instancia prematura poco frecuente en su historial.

El astro suizo le quebró cuatro veces el saque a Nadal para asegurar el pase a cuartos de final en algo más de una hora. Aunque el español lidera 23-13 en la estadística de partidos entre los dos, Federer ha salido airoso en los tres últimos, incluyendo su épica remontada en la final del Abierto de Australia hace dos semanas.

"Es una bonita sensación haber ganado los últimos tres", resaltó Federer, de 35 años. "Pero más importante, gané en Australia".

"Por estar de regreso, lo recuerdo y creo que fue una de los momentos más grandiosos que disfrutado en mi carrera".

Solo una vez Federer encaró una bola de quiebre, pero la borró al martillar con su saque y con dos reveses se fue arriba 2-0 en el primer set.

Aunque Nadal cerró tres games sin ceder un solo punto, Federer jugó a un nivel superlativo, derrochando precisión para colocar bolas en las rayas.

El cuatro veces campeón de Indian Wells fue agresivo frente al segundo servicio de Nadal y letal al hacer uso de su punzante revés.

Nadal reconoció la superioridad del suizo.

"En Australia fue un partido muy parejo y tuve buenas oportunidades de ganar, pero hoy no", dijo Nadal. "Jugó mejor que yo y lo peor para mí ha sido estar en desventaja desde el principio. Perdí el saque en el primer juego del partido y luego en el arranque del segundo set".

Esta fue la primera vez que los dos grandes del tenis se enfrentaron antes de una ronda de cuartos de final desde 2004, cuando se midieron en la tercera ronda en Madrid.

"Estoy seguro de que en Miami volveré a jugar bien la próxima semana", prometió Nadal

Otro integrante de los "Cuatro Grandes" se despidió en octavos.

La racha de 19 victorias consecutivas de Novak Djokovic en Indian Wells llegó a su fin, fulminado otra vez por el saque de Nick Kyrgios.

El triunfo 6-4, 7-6 (3) fue el segundo que consigue el australiano ante el número dos del mundo en dos semanas. Kyrgios también despachó en sets corridos a Djokovic en Acapulco el 2 de marzo.

Djokovic aspiraba a un cuarto título seguido en el torneo en el desierto californiano, con cinco en total en su carrera. Pero el serbio se desdibujó con 25 errores no forzandos, incluyendo uno en la devolución con la derecha cuando Kyrgios dispuso de su segundo match point.

Kyrgios, 15to preclasificado, avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Federer. El australiano de 21 años acumuló 14 aces, con su saque más potente alcanzando los 226 kilómetros por hora (141 mph). También ganó el 86% de los puntos con el primer servicio.

El uruguayo Pablo Cuevas (27) también desembarcó en la ronda de cuartos tras sorprender 6-3, 3-6, 6-3 al belga David Goffin. Para Cuevas, es su mejor resultado en un Masters 1000, en su 29na participación en un torneo de la máxima categoría del circuito de la ATP.

Stan Wawrinka, en segundo plano pese a ser el tercer preclasificado, remontó para vencer 3-6, 6-3, 7-6 (4) al japonés Yoshihito Nishioka.

Por el cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova (3) dio cuenta 7-6 (2), 7-6 (5) de la hispano-venezolano Garbiñe Muguruza (7) y se las verá en semifinales con la rusa Svetlana Kuznetsova (8), quien venció a su compatriota Anastasia Pavlyuchenkova (19) por 6-3, 6-2.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.