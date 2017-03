Magic gana a los Suns, corta su racha de 4 derrotas

Evan Fournier anotó 25 puntos y el Magic de Orlando puso fin el viernes a una racha de cuatro derrotas con una victoria 109-103 sobre los Suns de Phoenix.

Nikola Vucevic, que jugaba con un tobillo tocado que se torció el jueves ante Golden State, anotó 18 puntos y atrapó 17 rebotes en 32 minutos. Aaron Gordon sumó 17 puntos y Terrence Ross encestó un triple cuando quedaban 2:07 minutos que puso a Orlando 107-98 arriba, una diferencia que los Suns no lograron superar.

T.J. Warren lideró a los Suns con 26 puntos. Phoenix ha perdido cinco de seis. Por su parte, el novato Tyler Ulis aportó 19 puntos y ocho asistencias en su segundo partido como titular en la NBA.

El principal anotador de los Suns, Devin Booker, se vio limitado a 10 puntos y no anotó hasta el tercer cuarto.

