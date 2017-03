Wizards vencen a Trail Blazers con un final polémico

John Wall anotó 39 puntos y los Wizards de Washington superaron el sábado 125-124 a los Trail Blazers de Portland tras un tiempo extra con un final polémico.

Al parecer, Markieff Morris habría salido de las líneas antes de encestar la canasta del triunfo a falta de 0,4 segundos para el final. Los espectadores en el Moda Center abuchearon en señal de protesta y los jugadores señalaron en vano al videomarcador para ver la repetición de la jugada.

Bradley Beal aportó 26 tantos para los Wizards, que acumulan su quinta victoria consecutiva.

CJ McCollum con 34 puntos y Damian Lillard con 33 lideraron a los Trail Blazers.

