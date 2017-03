Bogdanovic, Beal y Wall lideran a Wizards sobre Suns

Bojan Bogdanovic anotó 29 puntos, Bradley Beal sumó 27 y los Wizards de Washington abrieron una gira de cinco partidos por el oeste con una victoria 131-127 el martes sobre los Suns de Phoenix Suns.

John Wall sumó 25 puntos y 14 asistencias en una victoria que terminó con la racha de tres victorias de los Suns, la más larga de Phoenix desde noviembre de 2015.

Eric Bledsoe aportó 30 puntos para los Suns, que superaron un déficit de 22 puntos en la primera mitad, empataron a 110 con 5:16 por disputar y plantaron cara a los Wizards en los últimos dos minutos hasta que Wall decidió el encuentro con dos tiros libres a 6,5 segundos del final.

Jared Dudley, de Phoenix, fue expulsado en el primer cuarto por un cabezazo a Jason Smith, de Washington. Brando Jennings, de los Wizard, también fue expulsado por "un gesto inapropiado".

