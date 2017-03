Con 19 de Zeller, Hornets se imponen a Wizards

Cody Zeller anotó 19 puntos y los Hornets de Charlotte cortaron una racha de tres derrotas consecutivas, al imponerse el sábado 98-93 a los Wizards de Washington.

Kemba Walker anotó 16 puntos, incluidos ocho en el último periodo, mientras que Marvin Williams sumó 16 unidades y ocho rebotes. Así, los Hornets propinaron a los Wizards su segunda derrota consecutiva.

Charlotte limitó a Washington al 37% de sus disparos de campo encestados.

John Wall totalizó 19 tantos y ocho asistencias por los Wizards. Bradley Beal añadió 18 puntos.

Los Hornets llegaron al partido cuatro juegos y medio debajo de Miami, en la lucha por el octavo puesto de la Conferencia del Este, último que otorga un boleto para los playoffs, cuando restan 14 compromisos.

