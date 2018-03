Con ataque bien repartido, Heat humilla a Wizards

James Johnson anotó 20 puntos, Wayne Ellington agregó 17 y el Heat de Miami tomó una delantera irremontable en el tercer periodo para apabullar el sábado 129-102 a los Wizards de Washington.





Tyler Johnson , Josh Richardson, Rodney McGruder y Kelly Olynyk aportaron 13 unidades cada uno a la causa de Miami, que jamás estuvo en desventaja y se colocó arriba por 43-28 en el tercer cuarto. El Heat no había tenido un periodo más productivo en un duelo de temporada regular desde el 30 de octubre de 2013, hace 394 partidos.

En la primera mitad, Dwyane Wade logró el enceste de campo número 8.000 en su carrera. Sin embargo, el base se marchó cuando restaba menos de un minuto del cuarto periodo, tras sufrir un tirón leve en la corva izquierda.

El Heat debe emprender este domingo un vuelo de seis horas con destino a Portland, al que enfrentará el lunes.

Jodie Meeks sumó 23 tantos por los Wizards, que vieron cortada una racha de cinco triunfos consecutivos.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.