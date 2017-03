Curry y Warriors salen de mala racha; vencen a Knicks

Stephen Curry y los Warriors de Golden State salieron de su inusitada racha negativa, y consiguieron el domingo una victoria por 112-105 sobre los Knicks de Nueva York.

Curry recuperó la puntería y aportó 31 puntos y se colocó entre los 10 jugadores con más triples en la historia de la NBA. Así, los Warriors dejaron atrás una racha de dos derrotas consecutivas.

Klay Thompson colaboró con 29 unidades para que Golden State cortara su primera seguidilla de derrotas durante una campaña regular en casi dos años.

Thompson y Curry, los "Splash Brothers", habían perdido su eficacia durante la mala racha de Golden State, luego que Kevin Durant quedó fuera de combate por una lesión de rodilla. El domingo, afinaron la mira.

Curry atinó cinco triples, y rebasó a Chauncey Billups en el décimo puesto de la lista histórica. Contribuyó además con ocho rebotes y seis asistencias.

Thompson logró un triple y otros dos encestes durante un ataque decisivo en las postrimerías del encuentro. Ello permitió que los Warriors estiraran una delantera que llegó a ser de apenas un punto.

Derrick Rose totalizó 28 tantos, mientras que Kristaps Porzingis sumó 24 y atrapó 15 rebotes por los Knicks.

