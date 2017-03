Iguodala anota 24, Warriors derrotan a Hawks

Andre Iguodala registró 24 puntos, su mejor producción de la campaña, para suplir el flojo acierto de Stephen Curry y Klay Thompson, para que los Warriors de Golden State derrotasen el lunes 119-111 a los Hawks de Atlanta.

Recuperándose tras encadenar derrotas en la temporada regular por primera vez en casi dos años, los Warriors ganaron en días seguidos.

Curry anotó 24 puntos, pero apenas embocó 8 de 20 tiros. Thompson aportó 13, luego de irse en blanco en el primer tiempo.

Pero Iguodala y los suplentes de los Warriors sacaron la cara, superando 55-37 a los reservas de Atlanta.

El alemán Dennis Schroder lideró a los Hawks con 23 puntos — 19 en el primer cuarto, la mayor anotación en un periodo de su carrera. Pero Schroder se quedó sentado con 8:41 por jugar en el tercer cuarto y, misteriosamente, no volvió a jugar.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.