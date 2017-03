La cancha resbalosa impide partido Blazers-Timberwolves

Las condiciones resbalosas en la cancha impidieron el lunes que se realizara el encuentro entre los Trail Blazers de Portland y los Timberwolves de Minnesota.

Los Timberwolves anunciaron la suspensión poco antes de la hora en que estaba previsto el comienzo del encuentro.

Había condensación de agua en la superficie de juego, como resultado de las temperaturas inusitadamente altas que se han registrado en Minnesota, y de la pista de hielo que se instaló debajo de la cancha del Target Center para un espectáculo de Disney y un próximo torneo colegial de hockey.

Los jugadores descubrieron que la cancha estaba demasiado resbalosa cuando salieron a calentar, unas horas antes del partido. Eventualmente, se pospuso el duelo por motivos de seguridad.

En un intento desesperado, trabajadores de mantenimiento se valieron de trapeadores para secar la cancha. Pero ejecutivos de la NBA consideraron insuficiente la medida.

Un partido de los Kings de Sacramento ante los 76ers en Filadelfia, programado para noviembre, fue pospuesto por el mismo motivo.

