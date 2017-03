Portland puede contra los 58 puntos de Westbrook

Los Trail Blazers de Portland supieron sortear los 58 puntos de Russell Westbrook para vencer el martes 126-121 al Thunder de Oklahoma City.

Allen Crabbe anotó 23 puntos, Damian Lillard añadió 22 y C.J. McCollum aportó 21 para los Trail Blazers, que encadenaron su tercera victoria seguida. Portland tuvo efectividad de 55% en tiros de campo.

Westbrook encestó 21 de sus 39 disparos, para fijar un récord personal de puntos. Pero solo embocó 6 de 15 en el último cuarto.

El astro del Thunder inició la jornada como líder de la liga en puntos anotados en el tiempo reglamentario y prórrogas.

Westbrook también terminó con nueve asistencias y encestó 13 de 16 tiros libres.

Victor Oladipo coló 16 puntos y Enes Kanter agregó 11 para Oklahoma City, que perdió su cuarto en fila.

