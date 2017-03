Lillard y McCollum guían a Blazers a victoria sobre Suns

Damian Lillard anotó 39 puntos, incluidos 28 en la primera mitad, y los Trail Blazers de Portland doblegaron el domingo 110-101 a los Suns de Phoenix.

Los Blazers salieron airosos pese a dilapidar una delantera de 18 puntos en la primera mitad.

Lillard anotó apenas cuatro puntos en el último periodo, pero el otro escolta, C.J. McCollum, añadió 26 unidades. Portland se acercó así a juego y medio de Denver, en la disputa por el octavo lugar de la Conferencia del Oeste, último que reparte boletos para la postemporada.

Devin Booker lideró a los Suns con 28 puntos, mientras que Eric Bledsoe añadió 19.

