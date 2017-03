Blazers vencen a Spurs al volver Aldridge

Al compás de 36 puntos de Damian Lillard, los Trail Blazers de Portland vencieron el miércoles 110-106 a los Spurs de San Antonio, estropeando la reaparición de LaMarcus Aldridge.

C.J. McCollum añadió 26 puntos por los Trail Blazers, que venían de sufrir una derrota por 23 puntos en Nueva Orleáns el martes.

Aldridge sumó 19 puntos y siete rebotes tras perderse dos partidos por una leve arritmia cardíaca. Recibió el visto bueno médico para volver a jugar el miércoles, menos de una semana después de la dolencia.

Kawhi Leonard consiguió 34 puntos para liderar a San Antonio (52-15), que venía con 11 victorias en 12 victorias.

La derrota hizo que los Spurs retrocedieran un partido detrás de Golden State por el mejor récord de la liga.

