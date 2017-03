Lillard suma 27 puntos y Blazers doblegan a Hawks

Damian Lillard anotó 27 puntos y los Trail Blazers de Portland tomaron el control del encuentro mediante un desempeño arrollador en el primer periodo para doblegar el sábado 113-97 a los Hawks de Atlanta.

C.J. McCollum sumó 22 unidades, mientras que Allen Crabbe añadió 16 por los Blazers, que tomaron la delantera por 17-3 y nunca la perdieron.

Portland, que ha ganado siete de nueve partidos, comenzó la noche dos juegos detrás de Denver en la lucha por el último boleto de playoffs en la Conferencia del Oeste.

Los Hawks han perdido tres duelos seguidos, incluidos sus últimos dos en casa.

Atlanta no contó con la participación de Paul Millsap, cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas. El alero sufrió un problema de rigidez en la rodilla izquierda durante los calentamientos previos al partido.

Ersan Ilyasova, quien jugó de inicio en lugar de Millsap, sumó 23 puntos. Tim Hardaway Jr anotó 22.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.